'Ide se na izbore, a nema još Zakona o obnovi Zagreba'

Prekinite ovu raspravu dok se u Saboru ne pojavi premijer, zatražio je u utorak SDP-ov Gordan Maras na početku rasprave o rebalansu proračuna, koji predstavlja ministar financija Zdravko Marić.

- Evo, čim završim sa svojim predsjedanjem nazvat ću premijera i reći mu da gospodin Maras iz Sabora želi da dođe - posprdno mu je poručio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Maras je ustrajao na tome da onaj tko je najodgovorniji u državi dođe u Sabor i predstavi rebalans proračuna, najvažniji dokument.

- Plenković koji juri na izbore kako bi spasio fotelju nije u stanju doći u u Sabor predstaviti rebalans proračuna, najvažniji dokument, neka stane iza njega. Izbjegava tu vrstu rasprave jer nema odgovora zašto u Zagrebu nema Zakona o obnovi nakon štete i neće ga niti biti, zbog čega je kaos u školama i moja djeca sjede u kancelariji sa mnom. Nije u stanju organizirati normalan život u Hrvatskoj i pokrenuti nastavu, nema odgovora zbog čega u proračunu nema više novaca za gospodarstvo - rekao je Maras poručivši Jandrokoviću neka se on samo sprda i šali, ali da su građani svjesni da ne rade ništa za njih nego samo za svoje fotelje.

- Briga Plenkovića i Jandrokovića za građane i to je jasno, žao mi je da se tako ponašate kao predsjednik Sabora - rekao je.

Jandroković mu je poručio da jedini koji se ovdje sprda je upravo on.

- Ne sprdam se, vi se sprdate s Poslovnikom i ljudima koji ovdje sjede i to na dnevnoj razini, jedan ste od zastupnika koji kontinuirano radi incidente. Vi ste mene prvi uvrijedili, a onda mi kažete da ne smijem odgovoriti na vašu uvredu. To je logika zarobljenog uma. To vam tako ne ide - poručio mu je.

Što se tiče samog proračuna rebalansa, Maras je istaknuo kako je manje novaca namijenjeno za sanaciju Zagreba nakon potresa nego li je potrebno i podsjetio kako se spremaju izbori i raspuštanje Sabora, a još nije donesen Zakon o obnovi.

- Vidio sam u rebalansu da je iznos namijenjen za obnovu štete 100 milijuna kuna, a to je 400 puta manje nego je procijenjena šteta. Da li vi kao čovjek koji živi u Zagrebu, član HDZ-a koji podržava Milana Bandića u Skupštini, mislite da je u redu da idemo na izbore bez Zakona o obnovi Zagreba i da značajnije ne stanemo iza Zagrepčana - upitao je naglasivši kako je sramota što nakon 45 dana od potresa Zagreb izgleda kao ruševina.

- I da se Vlada i gradska vlast prema nama odnosi na ovakav način. Zbog toga sam iskreno ne samo ljut nego i žalostan - istaknuo je,

Ministar Marić istaknuo je kako je obnova Zagreba višegodišnje pitanje te da se niti jedan rebalans i proračun ne vežu za jednu godinu. Podsjetio je kako je osim tih 100 milijuna kuna, koje su osigurane na razini Ministarstva graditeljstva, osigurano i dodatnih 41 milijun kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetike. Od tog iznosa, kućanstvima pogođenima potresom dat će se po 20.000 kuna za obnovu dimnjaka i zamjenu bojlera za kondenzacijske bojlere.

- Govorimo o iznosima koji su ovim rebalansom predviđeni i koji bi trebale omogućiti građanima povratak u domove. Za dva dana na sjednici Vlade ćete čuti sve naše daljnje aktivnosti, koje će rezultirati, između ostalog, na takvom jednom horizontu na sveobuhvatnom zakonu - rekao je Marić.

SDP-ov Željko Jovanović istaknuo je kako Vlada nije dovoljno ozbiljno shvatila u rebalansu problem zdravstva,

- Dospjeli dugovi su sigurno već oko pet milijardi kuna i ne vidim način na koji mislite to riješiti. A sve ono što nas čeka je samo povećanje obveza u sustavu zdravstva. Također, neozbiljno ste pristupili i problemu dopunskog osiguranja jer je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za 200.000 osiguranika, kojima će biti besplatna polica osiguranja, što je 160 milijuna od početka ove godine. Nigdje toga nema u rebalansu - poručio je.

Ministar Marić istaknuo je kako je krajem prošle godine dug u zdravstvenom sustavu bio 8,5 milijardi kuna, od čega je 3,8 milijardi kuna dospjelo ove godine.

- Trend rasta je i ove godine i što se tiče HZZO-a i državnih bolnica moram reći da je taj dug nastavljen. Mi smo i prije rebalansa napravili čitav niz preraspodjela u okviru mogućnosti i usmjerili na područje zdravstva, poglavito za osiguravanje respiratora, zaštitnih maski... Nastavit ćemo u tom smjeru, međutim financiranje ove brojke nadilazi problematiku samog COVID-a i rebalansa - rekao je Marić.

SDP-ova Sabina Glasovac upitala je ministra zašto su odlučili nagraditi učitelje i nastavnike time što će im kroz rebalans proračuna uzeti apsolutno sve.

- Ne samo osnovicu za četiri posto, kao i svim javnim i državnim službenicima, nego i božićnicu, regres, jubilarne nagrade i sve dodatke za koje su se borili dva mjeseca u štrajku. Je li to baš bilo nužno uzeti im apsolutno, apsolutno sve i dovesti ih na prosjački štap - upitala je.

Marić je poručio kako sa sindikatima Vlada još vodi dijalog oko toga da im se ipak ne isplati obećano povećenje plaće kroz osnovicu.

- Naša ponuda je na stolu i ne bih ništa prejudicirao S povećanjem osnovice od 1. siječnja za dva posto, odnosno u sustavu obrazovanja za tri posto, koje je stupilo na snagu krajem prošle godine, ukupno su plaće povećane preko 20 posto u mandatu ove Vlade. Ovo što je na stolu, još u štrajku smo to vrlo jasno komunicirali, za određeni dio tih povećanja sredstva nisu ni originalno bila predviđena - istaknuo je.

Sve je jasno što se tiče ovog rebalansa, poručio je Mostov Nikola Grmoja.

- Izbori su na vratima pa se proračunska potrošnja izražena ukupnim rashodima ne smanjuje ni za jednu jedinu kunu.S druge strane predviđa se pad proračunskih prihoda za nekih 23 milijarde kuna, što bi bio pad od 16 posto. Jasno je da ovo nije stvarni rebalans proračuna, da je ovo 'fake' i da ćemo pravi imati nakon izbora - istaknuo je Grmoja upitavši ministra što misli hoće li građani biti optimističniji što se tiče stanja u državi u rujnu i listopadu ili će se optimizam smanjiti.

Marić mu je poručio kako nije psiholog ni sociolog.

- Dobio sam puno etiketa u Saboru, najupečatljivija je bila ona o računovođi ili knjigovođi pa sam to demantirao, a definitivno nisam psiholog ili sociolog koji može procjenjivati stanje nacije, bilo danas, bilo za nekoliko mjeseci. Naša je uloga i zadaća svih skupa učiniti da se i taj psihološki moment unaprjeđuje, popravi i u datim mogućnostima zapravo sve što možemo dati da se negativni efekti minimiziraju što je moguće više - rekao je.

Naglasio je kako je unatoč potrebama od sedam milijardi kuna za višim rashodima, rashodna strana proračuna ostala nepromijenjena ovi rebalansom.

- To je veliki, veliki napor koji smo uspjeli učiniti u svega nekoliko tjedana kako bi zadržali tu rashodnu stranu i ne bi napravili dodatni pritisak na porezne obveznike, odnosno na javni dug. Ali činjenica je da je 23 milijarde kuna manje u proračunu - odgovorio je.

SDP-ov Branko Grčić istaknuo je kako ovaj proračun dostatan samo do kraja lipnja.