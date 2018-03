Nada Murganić ne može bez gafa ni kolegama poslati tortu

Nada Murganić, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike te predsjednica Zajednice žena HDZ-a 'Katarina Zrinski' poslala je tortu kolegama iz podružnice u zagrebačkom kvartu Trešnjevka u povodu njihove 28. obljetnice. No, uz lijepu gestu uslijedio je još jedan gaf, umjesto Trešnjevka, na torti je pisalo Trešnjavka.

Podsjetimo, Murganić je bila nominirana za 'Šipak' godine zbog nesuvisle komunikacije i niza nespretnih poteza. Paketiće za najpotrebitiju djecu s oznakom Europskoga socijalnog fonda podijelila je djeci u privatnom katoličkom vrtiću. Zatim je opravdavala nasilje požeškog župana Alojza Tomaševića nad suprugom Marom koja ga je prijavila, a kasnije, zbog nedostatka podrške okoline, prijavu i povukla.

- To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti - rekla je ministrica obitelji.

Posebno mjesto zauzima prijedlog Obiteljskog zakona koji je Murganić željela progurati, a u kojem stoji da muž i žena bez djece nisu obitelj, da roditelji imaju dužnost odgajati djecu kao domoljube... Nakon kritika javnosti prijedlog zakona je ministrica povukla i javno se ispričala.

Zadnji u nizu incidenata koji se vežu za Murganić je ostavka državnog tajnika iz njezina ministarstva, Marina Strmote, koji je usred konferencije, nakon govora svoje šefice, rekao da je to što rade smiješno, neozbiljno, dao ostavku, otišao i ostavio Murganić u čudu.

Unatoč svemu premijer Andrej Plenković joj vjeruje.

- Vjerojatno sam ja ministrica čija se potpora najviše propituje. Premijer, kao što me pozvao da budem dio Vlade, on će isto tako, ako to ne bude želio - odlučiti za bilo koga od nas ministara - rekla je Murganić odgovarajući na pitanje ima li potporu premijera Plenkovića.