'Nadam se da će Janša dobiti na izborima, s njim je lakše...'

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač (HDZ) u razgovoru s novinarom i kolumnistom 24sata Borisom Rašetom iznio je svoje stavove o arbitraži između Slovenije i Hrvatske, njemačkim izborima te migrantskoj krizi za koju vjeruje da je utjecala na trenutno stanje u Njemačkoj.

U ponedjeljak u 16 sati ističe ultimatum koji je postavio Petar Janjić Tromblon, da hrvatska i slovenska Vlada "riješe stvari" u Savudrijskoj vali. Ukoliko to ne učine, Tromblon će s konvojem od stotinu brodica isploviti u valu.

Na pitanje postoji li opasnost ako se plan ostvari, Kovač je odgovorio da hrvatska policija štiti i ovu privremenu granicu u Savudrijskoj vali.

- Nismo upoznati s detaljima njegovog plana. Rekao je da će plan iznijeti kada istekne rok koji je on definirao. Ako će to biti jedno mirno isplovljavanje broda i mirotvorna akcija regate, onda je to pozitivno jer želimo sa Slovencima pronaći rješenje koje će biti kvalitetno. Osobno se zalažem da pronađemo modus essendi o upravljanu Savudrijskom valom na dobrobit hrvatskih i slovenskih ribara i državljana - objasnio je Kovač.

Dodao je kako ne zna hoće li doći do isplovljavanja 100 brodica, kako je najavljeno, no da hrvatsku granicu čuva hrvatska policija. U slučaju opasnosti je Vlada, tijekom migrantske krize, omogućila i vojsci da pomaže za slučaj opasnosti, no Kovač ističe kako ne očekuje nikakve incidente.

- Naši branitelji su se borili za demokraciju, vladavinu prava, prava na državu i nama je svima da doprinesemo pravnoj državi - pojasnio je.

Kao primjer dobre komunikacije između država spomenuo je granični spor Njemačke i Nizozemske te donio zemljovid koji je sklopljen 1960. zbog zaljeva Dollart oko kojeg se nisu mogli usuglasiti.

- 2014. godine je došlo do novog sporazuma o upravljanju zaljevom, no nisu se dogovorili oko granica. Njemačka je u jednom priopćenju smatrala da bi bilo dobro da se poštuje odluka o arbitraži. Oni se ne mogu dogovoriti, ali su potpisali ugovor kako upravljati zaljevom, s time da i dalje svatko smatra da je u pravu što se tiče granice. Ako su takav sporazum mogli potpisati te dvije zemlje, koje su osnovale europsku zajednicu, valjda mogu Hrvatska i Slovenija i osobno se zalažem za ovakav pristup - pojasnio je Kovač.

Na pitanje što bi bilo kada bi hrvatski ribari stupili na slovenski teritorij i što bi se dogodilo ako bi ih slovenska policija privela, bivši ministar izjavio je kako bi Hrvatska u tom slučaju imala "arsenal efikasnih protumjera". No, nije htio detaljno objasniti o čemu se doista radi kako se ne bi dobio krivi dojam. Smatra da bi se sa Slovenijom problem trebao riješiti u maniri dobrosusjedskih odnosa.

Nada se kako bi na izborima u Sloveniji mogao pobijediti Janez Janša, za kojeg smatra da bi bio otvoreniji prema dogovoru.

- Naš je dojam da bismo s njime mogli postići dijalog. Ono što je sad bitno da slovenska vlada shvati da ne može implementirati odluku o arbitraži jer će policija morati poštivati hrvatski zakon i Ustav te nadzirati granicu sve dok ne nađemo trajno rješenje - izjavio je Kovač.

Velika koalicija u Njemačkoj?

Što se tiče izbora u Njemačkoj, Kovač smatra da bi se nova velika koalicija mogla formirati prije Uskrsa.

- Nijemci nemaju kamo i sve stranke počeli su pregovarati. Sve tri stranke su na neki način podbacile na izborima i njih ujedinjuje zabrinutost od novih izbora i da njemačka ne bi imala funkcionalnu Vladu. Ova tehnička vlada je zapravo velika koalicija - napomenuo je.

Komentirao je i učestalo pitanje izbjeglica te izjavio kako ne smatra da je tržište rada bilo glavni motiv njihovog prihvaćanja.

- Moj osjećaj je da je kod Angele Merkel proradila savjest i da se, zbog njemačkog odnosa prema Drugom svjetskom ratu i što je sve činila nacistička Njemačka, odlučila na gestu velikodušnosti. Međutim, došlo je do toga da su mnogi došli u Njemačku kao migranti, a da nisu bili evidentirani. Nije bilo više slobodnih dvorana za sportske aktivnosti jer su po svim dvoranama bili migranti i izbjeglice - izjavio je te dodao da je komunikacija s ostalim zemljama članicama EU bila nedovoljno dobra te da nitko nije pitao Austrijance, Mađare, Slovence i Hrvate žele li da izbjeglice koje dolaze dođu preko tih teritorija.

"Hrvatska gubi motivirane ljude"

Napomenuo je i kako je samo "jedan manji postotak migranata 'upotrebljiv' za njemačko tržište rada, te da Njemačka više koristi doseljenike iz Portugala, Grčke te Hrvatske. Ta izjava ga je ponukala i na par riječi o "egzodusu" Hrvata iz domovine. Napomenuo je kako Hrvatska gubi motivirane i dinamične ljude koji "mogu potegnuti" jer su svi otišli u Njemačku, Irsku i ostale zemlje.

Što se tiče zapošljavanja, neminovno je bilo spomenuti i prošlotjedno raspuštanje ličkog HDZ-a zbog Darka Milinovića i odabira novog ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička Jezera. Javnost je ovim ispadom postala svjesna evidentne istine - da su javni natječaji samo pro-forma, a da o samom imenovanju odlučuje stranačka pripadnost.

- Tu treba definirati zdravu platformu, uvažavati ljude na terenu. Treba biti zdrav "mišung": s jedne strane s ljudima koji su aktivni u strankama i obnašanju vlasti, a isto tako i moramo biti jasni - ako želimo promijeniti Hrvatsku onda moramo omogućiti najkvalificiranijim ljudima da obnašaju važne funkcije. Ima i ljudi koji su aktivni politički, ali i kvalificirani. Stranke su te koje na neki način ulaze u vlast i tvore vlast na raznim razinama, ali treba biti moguće da imamo najbolje ljude koji ne trebaju biti članovi stranke da kvalitetno obavljaju posao, no i onima koji su članovi stranke da rade, a ne budu diskriminirani jer su članovi stranke - rekao je Kovač.

"Odradit ćemo mandat do kraja"

Što se tiče novih izbora, za županijske, gradske i općinske predsjednike, kao i za predsjednika stranke, i dalje ostaje isti princip glasovanja: jedan član - jedan glas, sve dok se ne donese novi status stranke. Novi izbori u stranci ići će neovisno o mijenjanju statusa, dakle redovni unutarstranački izbori ići će tek za dvije godine, 2020.

Godinu prije toga Hrvatsku čekaju i predsjednički izbori, a u prvoj polovici i izbori za Europski parlament.

- Očekujemo da ćemo imati stabilne odnose i odraditi mandat do kraja. Moramo ove godine početi provoditi važne promjene u Hrvatskoj kako bismo ju učinili konkurentnijom - izjavio je Kovač te dodao kako se treba pobrinuti da se ljudi ne iseljavaju, da se stvari počnu mijenjati i da se "nađe rješenje za zdravstvo". Napomenuo je i kako se Hrvatska treba izboriti za resurse koji su na raspolaganju, što one Europske unije u vidu fondova, a što u smislu pametnih i sposobnih hrvatskih građana.