'Nadam se da će Komisije RH uvjeriti da poštuje arbitražu"

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je u utorak da će vjerojatno osobno prisustvovati usmenoj raspravi o arbitražnom sporu s Hrvatskom koju je Europska komisija najavila za 2. svibnja te da očekuje će se na poziv odazvati i Hrvatska jer bi u suprotnome, kako je rekao, to bio šamar Zagreba Bruxellesu.

"Očekujem da ćemo na sastanku u Bruxellesu govoriti o tome kako doći do toga da Hrvatska počne poštovati arbitražnu odluku i da je počne primjenjivati", kazao je Erjavec.

Dodao je da sastanak shvaća kao "pokušaj da se Hrvatsku uvjeri da poštuje arbitražnu presudu" te da je Europska komisija u više navrata već navodila kako arbitražu treba poštovati.

Svaki drugi cilj tog sastanka za slovensku bi stranu, po Erjavčevim riječima, predstavljao "veliko iznenađenje", pri čemu Slovenija o tome da je arbitražna odluka "važeća" i da je Zagreb treba poštovati nije spremna razgovarati, nego samo o modalitetima i putu kako do toga doći, kazao je Erjavec za slovenske elektroničke medije koji su najavu sastanka u Bruxellesu u utorak popratili kao "vijest dana" u svojim informativnim emisijama.

U razgovoru za Slovensku tiskovnu agenciju STA Erjavec je rekao da smatra kako je pravna procedura s najavom tužbe protiv Hrvatske, što ju je oko arbitraže započela Slovenija, očito "potaknula Europsku komisiju da se konkretnije počne baviti tim predmetom".

Erjavec kaže da očekuje da će se Hrvatska odazvati na usmenu raspravu koju je predložila Komisija te da bi za Bruxelles neodaziv Hrvatske značio "šamar Europskoj komisiji".

Erjavec je u razgovoru za STA potvrdio da Ljubljana, i u slučaju da se Komisija ne odluči sudjelovati u pravnom postupku protiv Hrvatske, namjerava nastaviti s pravnim postupcima protiv hrvatske vlade, odnosno uložiti tužbu zbog neprimjenjivanja odluke arbitara, i to pred sudom EU-a u Luksemburgu. Ponovio je i neke svoje ranije aluzije kojima izražava sumnju da spor Slovenije i Hrvatske Komisija ne tretira samo kao pravno pitanje, kako ga tumači Slovenija, nego i kao "politički" problem.

"Europska komisija, osobito Juncker, to ne shvaćaju uvijek kao pravno, nego i kao političko pitanje. Jamačno na cijeli postupak ima utjecaja i činjenica da predsjednik Komisije i hrvatski premijer dolaze iz iste političke skupine", kazao je Erjavec.

Slovenija će ići u tužbu protiv Hrvatske ako ne pristane na primjenu arbitraže bez obzira na stajalište Komisije, ali Komisija i sama ima sve instrumente da Hrvatsku uvjeri u poštovanje prihvaćenih obveza i vladavine prava, kazao je u vezi najave sastanka i očekivane usmene rasprave Erjavec.

Dodao je da se još ne zna hoće li najavljeni sastanak biti na tehničkoj ili političkoj razini, ali da će se iz Slovenije na sastanak vjerojatno odazvati on osobno.

Slovenski mediji, prema današnjim izjavama predstavnika Komisije u Bruxellesu, navode da je usmena rasprava o arbitražnom sporu, početkom svibnja u Bruxellesu, po njihovom stajalištu "prilika za obje strane" da predstave svoje poglede na problem, te da Komisija i dalje nudi svoje posredništvo u razrješenju spora, ali da je za slovensku vladu važan jedino cilj da se Hrvatsku privoli da poštuje arbitražnu presudu i počne je primjenjivati.