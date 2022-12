'Nadam se da neće Iran ukinuti hidžab prije nego HDZ pristane na pravo na pobačaj u Ustavu'

Određeni okvir izmjena smo poslali u javnu raspravu i dobili povratno određene primjedbe, prijedloge i velik dio se doista odnosio na ono čega u Ustavu nema za zaštitu prava žene na izbor vezano za prekid trudnoće te, s druge strane, da se štiti život. I s te strane smo rekli da je predmet izmjena vezan samo za referendum, istaknuo je predsjednik Odbora za Ustav, HDZ-ov Dražen Bošnjaković predstavljajući nacrt izmjena Ustava i ustavnog zakona o Ustavnom sudu, koji je poslan u saborsku proceduru u drugo čitanje.

'Jasno smo u startu rekli da se ove izmjene tiču samo referenduma'

Obzirom da opet ni u ovaj nacrt nije uključeno pitanje prava na pobačaja, lijeva oporba poručila je da ga neće podržati. A kako HDZ-u treba dvotrećinska većina za izmjene Ustava, pregovori će se nastaviti i iduće godine kako bi se formirao konačan prijedlog. No, HDZ i dalje ustraje samo na promjenama koje se tiču referenduma pa je pitanje kako će taj konsenzus da im ove promjene prođu i postići.

- Trenutna je odredba za raspisivanje referenduma 10 posto od ukupnog broja birača, što bi po ovim, doista neuređenim popisima, iznosilo 360.000, a sada se predlaže smanjenje tog broja na 250.000. I dalje smo spremni razgovarati o tom broju. Po prijedlogu Zakona povećava se rok za prikupljanje potpisa, a broj potpisa je sad manji, tako da mislim da su to promjene u dobrom smjeru - naveo je.

Nadalje, predlažu i kvorum potreban da bi referendum o promjeni Ustava ili organskih zakona prošao.

- Smatramo da je potreban veći konsenzus u društvu da bi se Ustav mijenjao, prvo je bio prijedlog jedne trećine od ukupnog broja birača, a sada predlažemo nakon konzultacija s klubovima da bi bilo dovoljno 30 posto, dakle tri posto manje, 100-tinjak tisuća manje - rekao je Bošnjaković.

Određena pitanja nisu stavljena u prijedlog, ali su o njima spremni razgovarati, naglasio je.

- Oko nekih stvari je i dalje moguć dogovor, provest ćemo nekoliko rasprava na Odboru za Ustav i nakon toga vjerujem da ćemo doći do zadnjeg koraka i konačnog prijedloga promjena Ustava i ustavnog zakona. Nema ovdje nametanja, ucjena, do promjena Ustava možemo doći jedino dvotrećinskom većinom, moramo postići konsenzus, a meni se čini da bi to tako nakon dodatnih konzultacija s klubovima oko nekih pitanja moglo i biti - rekao je podsjetivši kako na Odboru za Ustav nitko od članova nije bio protiv ovog prijedloga već da su tri bila suzdržana.

'Nelogično je i nelegitimno razgovarati o ovim ustavnim promjenama dok se ne sredi popis birača'

Dok se ne sredi popis birača potpuno je nelogično i nelegitimno razgovarati o ustavnim promjenama, poručio je Davor Dretar, zastupnik Domovinskog pokreta. Na neuređenost popisa birača ukazali su i Mostov Nikola Grmoja te zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Vesna Vučemilović.

- Na tome rade i Ministarstvo uprave i unutarnjih poslova i posebna povjerenstva koja su osnovana i mislim da ima dosta vremena da se to uredi - rekao je Bošnjaković.

Nema Hrvatska budućnost dok joj sudbinu kroji HDZ, poručila je zastupnica Centra Dalija Orešković.

- HDZ je s ovom današnjom raspravom građanima za Sv. Nikolu poklonio bajku o rodi i lisici, znate ono kad su jedno drugo uzajamno zvali na večeru. Vrlo ste non-šalantno prešli preko te činjenice da imamo veliki nesrazmjer između broja birača i broja stanovnika i zna se kome to ide u prilog. Zato tvrdim da Hrvatska nema budućnost dok joj sudbinu kroji HDZ - istaknula je naglasivši kako njihov Klub Centra i GLAS-a nije dobio poziv na dijalog.

Bošnjaković se ispričao ako je došlo do greške pa poziv njima nije otišao.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček smatra da se promjenom Ustava ništa neće promijeniti, da će narod i dalje biti zakinut za izjašnjavanje na referendumu budući da će 15 zastupnika, Vlada ili predsjednik RH moći tražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja.

- A svi znamo da je Ustavni sud tijelo koje uvijek pogoduje vladajućima - ustvrdio je.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ocijenila je da su se vladajući kod promjene Ustava postavili na način "uzmi ili ostavi."

- Ustav je najznačajniji dokument jedne zemlje, nije slučajno da za određene odluke treba dvije trećine saborskih zastupnika - poručila je.

Pitanje referenduma treba riješiti, slaže se, ali naglašava da građane treba poticati da izlaze na njih. Treba definirati odmah u Ustavu o kojim temama se ne mogu raspisati referendumi, dodala je.

Pravo žene na izbor, koliko god to nekoga ljutilo, jedna je od tema koje bi trebalo definirati Ustavom, naglasila je Mrak Taritaš.

- Zovete na pregovore nakon što ste ukrali tri referendumske inicijative, a dvije od tri ste ukrali u zadnjih godinu dana - poručio je vladajućima predsjednik Mosta Božo Petrov ustvrdivši kako nije točno kad HDZ-ovci kažu da im je cilj olakšati referendumske inicijative.

- Objasnite kako ide u cilju olakšavanja kad ste sad u prijedlogu donijeli da doslovno 15 ljudi iz vaše većine kad im se nešto ne svidi u referendumskoj inicijativi ima pravo uputiti na ocjenu ustavnosti pitanje - pitao je.

Benčić: Dvije trećine građana podržava da se u Ustav uvrsti pravo žena na izbor, Bošnjaković: Nema potrebe

Tema pobačaja nikako ne bi smjela biti dio pregovora, stava je HDS-ov Hrvoje Zekanović. Svako ljudsko biće ima pravo na život, citirao je članak 21. Ustava.

- Nije mi jasno što tu tzv. progresivnoj oporbi nije jasno - istaknuo je naglasivši kako progresivna oporba u Ustav želi uvrstiti pravo na ubijanje.

- Govorimo o Zakonu o referendumu, a vi totalno drugu stvar pokušavate progurati - rekao je pa napao i, kako je rekao, nazadnu oporbu, a to je Most zbog raspisivanja referenduma o Covid potvrdama.

Naglasio je i kako bi on, mrtvo hladno, kaznio kaznenim progonom za utvrđenje da netko nije inicijativu potpisao, a njegov potpis se tamo nalazi.

- Odmah na početku smo vrlo jasno rekli da se ove promjene odnose isključivo na pitanje referenduma jer sve drugo kada bismo otvarali onda bismo došli na cijeli niz drugih pitanja i bojim se da bi se teško dogovorili. Ovo je pitanje oko koje je postojala suglasnost da je podregulirano - ponovio je Bošnjaković.

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić ustraje na uvrštenju prava žena na izbor u Ustav naglasivši kako se to tiče većine u RH jer većinu čine žene, a koje su kontinuirano izložene poniženjima i nemogućnosti ostvarenja osnovnog zdravstvenog prava. Dvije trećine građana, dodala je, podržava da se to uvrsti u Ustav. HDZ je tu drugačijeg stava.

- Nema potrebe da se tako nešto ugradi u Ustav jer postoji zakon koji, jeste da datira iz bivše države, ali to pitanje vrlo pristojno regulira, možda je veći problem provedba tog zakona nego da to bude u Ustavu. Zadnji slučaj koji je potresao cijelu Hrvatsku je potresao i sve nas, ali mislim da više stvari možemo temeljem zakona i provedbe da se takve situacije više ne dogode nego da mijenjamo Ustav, a ove druge stvari da zanemarimo - odgovorio je HDZ-ov predsjednik Odbora za Ustav.

Govoreći o raspisivanju referenduma, Benčić je naglasila kako je Zeleno-lijevi blok apsolutno protiv toga da Ustavni sud bude jedini u ovoj zemlji koji će propitkivati iznova je li neko referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Smatraju da je kvorum odlučivanja o promjeni Ustava ili zakona i dalje postavljen previsoko, a kao problem je Benčić istaknula što se nije definiralo o kojim pitanjima se ne može odlučivati na referendumu.

SDP-ov Arsen Bauk najavio je kako će oni na glasanju o ovom prijedlogu biti suzdržani.

- To možete protumačiti kao tzv. konstruktivnu suzdržanost - rekao je navevši kako se ovaj prijedlog nije baš puno promijenio u odnosu na prvo čitanje.

- Kada bi se ovaj prijedlog donio u ovom obliku djelomično bi popravio sadašnje stanje što se tiče referenduma. U postojećoj referendumskoj materiji treba popraviti prag, koji je najveći problem u današnjem Ustavu. U ovom prijedlogu navedeno je da je za promjenu Ustava potrebno 30 posto, a za promjenu zakona 25 posto ukupnog broja birača. Iako je to nešto manje što smo mi 2018. predlagali, nije nam to sporno. Što se tiče broja potpisa, suglasni smo da se i smanji taj broj potrebnih za raspisivanje referenduma, to je uostalom bio prijedlog SDP-a 2010. Što se tiče pitanja tema, najveći problem ovog prijedloga je što ne navodi izrijekom teme oko kojih se može raspisati referendum već daje široku formulaciju - naveo je.

Naglasio je da će SDP u daljnjim pregovorima s HDZ-om oko konačnog prijedloga inzistirati da prijedlog izmjena Ustava koje je SDP uputio još 2018. bude okosnica.

- Može biti dobro da se o ustavnim i zakonodavnim referendumima Ustavni sud očituje prije sakupljanja potpisa, ali treba jasno formulirati da u tom slučaju ako Ustavni sud ocijeni da je takva inicijativa neustavna da upute kako se ona može promijeniti. Dakle, ako se uspoređuje s postojećim stanjem, može se reći da se radi o određenom popravku, no ako se uspoređuje s našim prijedlogom iz 2018., držimo da je naš prijedlog bolji - rekao je Bauk.

'Nadam se da neće prije u Iranu ukinuti hidžab nego što HDZ pristane na pravo na pobačaj u Ustavu'

Osvrnuo se na ono što u ovom prijedlogu nema, a to pravo na pobačaj.

- U Iranu je ukinuta moralna policija, a govori se da će se ukinuti i hidžab. Ja se nadam da se tamo neće prije ukinuti hidžab nego što HDZ pristane na pravo na pobačaj, odnosno pravo na izbor žene, u Ustavu. To će biti najteži dio naših razgovora i trebat će dovoljno vještine, ukoliko se želi da promjene Ustava prođu, da se i to pitanje na zadovoljavajući način riješi, bilo kroz direktno unošenje tog prava u Ustava ili ako ima neki kontra prijedlog, primjerice, u ustavnom zakonu o Ustavnom sudu - naglasio je.

Socijaldemokrati će podržati ovaj prijedlog samo u slučaju postojanja nekog osigurača kojim Ustavni sud ne bi mogao donijeti rješenje suprotno već donesenom svojem rješenju iz 2017. kojim je odbio pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona

se Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

- Klub zastupnika Socijaldemokrata prvenstveno se zalaže za siguran, dostupan, informiran i besplatan medicinski postupak prekida

trudnoće te dostupnu i besplatnu kontracepciju. Daljnju eroziju prava žena u hrvatskom društvu ne možemo dozvoliti, tim više da su sve učestalije manifestacije vjerskog fanatizma u vidu klečanja i moljenja krunice muškaraca na trgovima za čednost u odijevanju, suzdržavanje od predbračnih spolnih odnosa i da muškarci postanu duhovni autoriteti obitelji. Malo sutra! E, pa dragi klečeći muškarci na trgovima koji bi htjeli postati muškarčine u obitelji, klečite i molite koliko želite u svojim kućama i u crkvama, a taj vaš klerikalni fanatizam non pasaran - poručila je u ime Kluba Vesna Nađ.

Vezano za raspisivanje državnog referenduma, Socijaldemokrati smatraju da je i ovaj predloženi kvorum podrške od 250.000 birača previsok te predlažu dodatno smanjenje na 200.000.

Katarina Peović je u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte naglasila da ne postoji nikakav razlog zašto se ne bi razgovaralo i o oporbenoj inicijativi vraćanja prava na pobačaj u Ustav.

- Pravo na pobačaj je i bio u Ustavu, to su pravo žene izborile, to je stajalo u Ustavu iz 1974. , ostalo je u nacrtu božićnog Ustava 1990, no po nalogu Kaptola je izbačeno u roku 24 sata. To je pravo i u slovenskom i srpskom Ustavu i treba ga vratiti u hrvatski Ustav, između ostalog i zato što imamo ozbiljne napade na reproduktivna prava u posljednje vrijeme u svijetu i u Hrvatskoj - istaknula je.

Dva od tri birača HDZ-a su za to pravo, dodala je. Ukoliko se to pitanje ne uvrsti u ove izmjene, Radnička fronta će pokrenuti referendum pa da se građani o tome izjasne.

- Ove ustavne promjene nećemo podržati - poručila je.

Najčitaniji članci