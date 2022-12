U Saboru rasprava o izmjenama Ustava, Dretar 'Krampus' donio šibu Jandrokoviću i nasmijao ga

Zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar na početku sjednice stigao je do predsjedavajućeg stola. Povodom Sv. Nikole uručio je predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću šibu.

- Hvala. Ovo je za sve vas, nije samo za mene - rekao je Jandroković kroz smijeh i čestitao svim kolegama koji slave imendan, ali i našim vatrenima na pobjedi protiv Japana.

- Čestitam im na plasmanu među osam najboljih reprezentacija svijeta - poručio je, a zastupnici zapljeskali.

A onda su prešli na raspravu o izmjenama Ustava i ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

- Kada smo prije pola godine vodili raspravu o prijedlogu pristupanja promjene Ustava, konsenzus je bio da ćemo na jesen prije nego što budemo definirali tekst promjena provesti konzultacije oko toga što bi u tim promjenama trebalo biti, a što ne. I krenuli smo u tom smjeru, razgovarali smo, proveli savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i umjesto da to rezultira tekstom koji bi uvažio stajalište svih onih koji bi u promjeni Ustava trebali sudjelovati, tekst je ostao gotovo isti - istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin naglasivši kako to pokazuje da vladajući još uvijek ne razumiju da bez suglasja i dogovora do promjene Ustava neće doći.

- I zbog toga Klub SDP-a u ovoj fazi ne može podržati ovo što je predloženo. Ako doista želite da promjene Ustava dođe, onda prije zadnjeg glasanja u Saboru morate shvatiti da se o ovome mora razgovarati jer u protivnom neće biti ništa - rekao je.

Naime, za izmjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina u Saboru, dakle 101 glas. A današnja rasprava ne znači i da je cijela ova priča gotova. Ovo je tek jedan od koraka, nakon rasprave će iduće godine nastaviti raditi na konačnom prijedlogu izmjena kako bi ih izglasali do ljeta.

