Nadamo se da ćemo izbjeći sramotu obezglavljene VSOA-e

Bez obzira na to što se nastavlja političko prepucavanje Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, čini se kako je predsjednik države svojim obraćanjem, ma što o njemu mislio, natjerao premijera da ponudi izlaz iz situacije, i to bez isprike koju je zahtijevao s Pantovčaka. Premijer se očekivano obrušio na Milanovića da iznosi lažne teze o udaru na ustavni poredak i želji Plenkovića da uspostavi kontrolu nad VSOA-om. Iako mu i pravni stručnjaci daju za pravo da u ovom slučaju nije riječ o pokušaju udara na ustavni poredak, Plenković očito svjestan da za imenovanje v.d. ravnatelja Vojno obavještajno sigurnosne agencije nema zakonsku podlogu i da u tom slučaju daje alat u ruke predsjednika države - a to je ekspresno umirovljenje tog istog v.d. - ponudio je kompromisno rješenje. Ovlastio je Tomu Medveda da s Draganom Lozančićem ili nekim trećim koga ovlasti predsjednik države nađu pravni okvir kako usuglasiti rješenje za funkcioniranje VSOA-e dan nakon što Ivici Kinderu istekne mandat.