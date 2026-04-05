Obavijesti

News

Komentari 0
UMORNI SMO OD RAZOČARANJA

Nadbiskup Križić: Svijetu danas treba mir, a ne zakon jačega

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Split: Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - misu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić predvodeći misu na Uskrs u katedrali svetog Dujma pozvao je na mir u svijetu, obiteljima i odnosima, rekavši kako umjesto 'zakona jačega' treba vladati mir

Svi znamo koliko je mir potreban ovom svijetu, a ne zakon jačega. Zato na poseban način molimo uskrsloga da nama, našim obiteljima i cijelom svijetu podari mir, istaknuo je u nedjelju mons. Križić.

Naglasio je da je Isusovo uskrsnuće središnja istina kršćanstva, te da uskrsnuće nadilazi ljudsko iskustvo. Ipak, koliko god ta istina bila utemeljena, dodao je nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić, ona nikad nije bila laka.

Split: Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - misu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Današnji je čovjek, kazao je, okružen znanošću, tehnologijom i informacijama i lakše mu je vjerovati u ono što može izmjeriti, dokazati, vidjeti nego u uskrsnuće. Po njegovim riječima, zanimljivo je pa i bolno primijetiti kako mnogi naši suvremenici lakše prihvaćaju kao istinu da se život zauvijek gasi i da sve završava u tišini groba, nego li vjerovati da smrt nema posljednju riječ.

Split: Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - misu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Živimo u kulturi znanosti, tehnologije i kontrole, sve mora biti opipljivo, provjerljivo, trenutačno dostupno, a uskrsnuće se ne može staviti pod mikroskop. Uskrsnuće traži vjeru, povjerenje, izlazak iz granica onoga što možemo sami obuhvatiti razumom. Mnogi to ne uspijevaju - rekao je Križić.

Suvremeni čovjek, istaknuo je, često je umoran od razočaranja.

Split: Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - misu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Mnoga obećanja su ga prevarila, mnoge ideologije iznevjerile, mnogi ljudi razočarali - rekao i dodao da se u takvom svijetu lakše  pomiriti s mišlju da "poslije smrti nema ništa“, nego se ponovno otvoriti nadi koja bi mogla razočarati.

- Paradoksalno, beznađe se čovjeku često čini sigurnijim od nade - upozorio je splitsko-makarski nadbiskup.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026