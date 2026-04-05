MISA U SARAJEVU

Nadbiskup Vukšić: Ratovi su zlo, oni koji ih potiču odgovarat će pred Bogom

Piše HINA,
Dubrovnik danas slavi 1051. Festu svetog Vlaha | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Mnogi u današnjem svijetu imaju moć započeti sukobe i izazvati nasilje no Isusv je nauk da su od njih mnogo moćniji oni koji čuvaju i grade mir i štite život, poruka je vrhbosanskog nadbiskupa

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić poručio je na Uskrs kako u današnjem svijetu opterećenom ratovima i svakovrsnim nasiljem vjernici imaju posebnu odgovornost zauzimati se za mir i dostojanstvo čovjeka jer je to jedini ispravni način svjedočenja kršćanstva i crkvenoga nauka.

Nadbiskup Vukšić predvodio je u nedjelju pontifikalno misno slavlje u sarajevskoj katedrali, a u propovijedi je snažno podsjetio na izazove današnjeg vremena koji dodatno potiču na razumijevanje dubine i snage Kristove žrtve i njegova uskrsnuća

Rekao je da je zadaća čovjeka učiniti da svi imaju sretan život, a temeljna pretpostavka toga je mir, no on ne znači samo odsutstvo sukoba nego duboki mir pomirenosti s Bogom, mir koji svladava strah i daje oslonac ljubavi jednog čovjeka prema drugome.

Uskrsna poruka biskupa iz BiH: 'U doba nemira valja se vratiti temeljima pravog mira'

Današnji svijet toj zadaći ne odgovara jer se trenutačno vodi između 50 i 60 različitih ratova, ovisno o tome kako ih se definira, a vode se i brojni tzv. zaboravljeni ratovi, kazao je nadbiskup Vukšić.

Kako je dalje rekao, izravni ratni sukobi nisu jedini nasrtaji na ljudski život jer ima i drugih poput ubojstva nerođene djece, nasilja nad migrantima, ženama i djecom te političkim zatvorenicima, siročadima i siromasima i onima koji se ne mogu školovati i nad tolikima drugima koji trpe zbog straha, prijetnji i nesigurnosti.

Nadbiskup Vukšić: Moramo graditi mostove među ljudima

- Sve su to različiti načini nasrtaja na ljudski život i dostojanstvo. Svi su protivni Isusovu pravilu ljubavi i nikako nisu u skladu s naukom Crkve o pravu svakoga čovjeka na život i dostojanstvo - kazao je Vukšić.

Isus je došao na ovaj svijet sa željom da ljudi imaju život u izobilju i on osuđuje sve one koji ugoražavaju život i šire strah, poručio je te dodao kako će doći trenutak u životu svakog čovjeka, bez obzira kojega je staleža i koju službu obnaša, kada će morati odgovoriti Bogu zbog toga kako koristi svoje dane i posao, svoju moć i službu koju obnaša.

Božićna poruka biskupa iz BiH: Čuvajte kršćanske vrijednosti, štitite ugrožene i najslabije!

Mnogi u današnjem svijetu imaju moć započeti sukobe i izazvati nasilje no Isusv je nauk da su od njih mnogo moćniji oni koji čuvaju i grade mir i štite život, poruka je vrhbosanskog nadbiskupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

