'BUDIMO GRADITELJI MIRA'

Biskup Glasnović: Uskrs otkriva temeljnu istinu - zlo nema posljednju riječ i smrt nije kraj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Dubrovnik: Svečano pontifikalno euharistijsko slavlje i procesija na Svetoga Vlaha | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Isusove riječi 'Mir vama!', kaže Glasnović, nisu samo pozdrav, već novi život za njegove učenike, jer tim riječima Isus pretvara strah u radost, grijeh u oprost, razjedinjenost u jedinstvo, slabost u snagu

Uskrs je prisutan u srcu ispunjenu Kristovim mirom, koje odbacuje kulturu rata i smrti, ima hrabrosti govoriti istinu bez mržnje, poručio je dubrovački biskup Roko Glasnović na svečanom pontifikalnom slavlju na svetkovinu Uskrsnuća Gospodnjega u dubrovačkoj katedrali Gospe Velike.

- Isusove riječi 'Mir vama!' postaju stoga poziv i poslanje: biti graditelji mira ondje gdje živimo. Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati. Riječi sv. Franje, a ove godine slavimo 800 godina od njegova preminuća, mogu nam biti nadahnuće: 'Gospodine, učini me oruđem svoga mira'. Kršćanin je pozvan s radošću širiti evanđelje i donositi mir. Uskrsli Krist daruje mir srcu koje mu se otvori, a iz tog mira mijenja se čovjek i svijet - rekao je u nedjelju u dubrovačkoj katedrali Glasnović.

Živimo u svijetu nemira, okruženi podjelama, nasiljem, sukobima i ratovima, dodao je, a kako je rekao sv. Ivan Pavao II. rat je uvijek poraz čovječanstva.

- No, nemir ne dolazi samo zbog prisutnosti rata, nego i zbog nedostatka pravde, istine i ljubavi prema bližnjemu. Nema trajnoga mira ondje gdje su ugrožena temeljna ljudska prava - dodao je dubrovački biskup.

ČUVA SE U BJELOVARU Ovo je najstarija pisanica u Hrvatskoj: 'Bila je zakopana, a stara je otprilike 600 godina'
Upozorio je da u međuljudskim odnosima i riječi mogu biti oružje usmjereno protiv bližnjega.

- Kada rasprave prerastu u žestoku polemiku – a grčka riječ polemos znači rat – tada više ne tražimo istinu, nego pobjedu nad suprotnim mišljenjem. U takvim trenucima izostaje istinski susret i dijalog iz kojih započinje izgradnja mira - dodao je.

Uskrsni pozdrav "Mir vama!" ulazi u naš život želeći umiriti naše tjeskobe

Snažno odjekuje i poziv pape Lava XIV., rekao je da ustrajemo u molitvi kako bi prestala neprijateljstva i otvorili se putovi mira utemeljeni na dijalogu i poštivanju dostojanstva svakog čovjeka.

- To je mir uskrsloga Krista – razoružani i razoružavajući, ponizan i ustrajan, dar Boga koji bezuvjetno ljubi svakoga čovjeka - naglasio je biskup Glasnović.

Poručio je i da Isusov uskrsni pozdrav 'Mir vama!' ulazi u naš život i svijet želeći umiriti naše tjeskobe, donijeti pomirenje koje obnavlja čovjeka i zajedništvo s Bogom i ljudima.

- Isus ne izgovara riječi 'Mir vama' iz daljine, nego stoji među svojima koji su u strahu, razočarani i skrivaju se iza zatvorenih vrata. Ta su vrata srce koje se zatvara u sebe gubeći povjerenje prema drugome i prema Bogu. Mir koji Krist daruje pomaže nam u činjenju dobra, unatoč izloženosti mnogim nevoljama - rekao je Glasnović.

BLAGDAN ISUSOVOG USKRSNUĆA Evo zašto Uskrs svake godine pada na drugi datum i kako se obilježava diljem Hrvatske
Isusove riječi 'Mir vama!', dodao je, nisu samo pozdrav, već novi život za njegove učenike, jer tim riječima Isus pretvara strah u radost, grijeh u oprost, razjedinjenost u jedinstvo, slabost u snagu.

- Uskrs otkriva temeljnu istinu: zlo nema posljednju riječ i smrt nije kraj. Dionici smo novog života u Kristu koji započinje darom njegova mira. Kršćanski mir nije bijeg od stvarnosti. Krist nam daje snagu za svjedočenje vjere, nade i ljubavi unatoč teškoćama i patnjama u svakodnevici. Uskrsli se vraća među svoje učenike s tragovima križa na tijelu. To je svjedočanstvo ljubavi koja je prošla kroz smrt i ostala vjerna do kraja - naglasio je.

VJERNICI OGORČENI Uskrs u Jeruzalemu u sjeni rata i ograničenog pristupa bazilici Svetog groba
Njegov mir oslobađa od uzvraćanja zlom i prekida krug osvete, otvarajući put oprostu koji liječi, a naše rane bivaju preobražene u snazi ljubavi koja nadilazi zlo, poručio je dubrovački biskup Roko Glasnović.

