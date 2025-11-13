Obavijesti

Nadzorni odbor dao suglasnost

Pipunić kupio Zvijezdu, evo detalja posla od 100 mil. eura

Piše HINA,
Pipunić kupio Zvijezdu, evo detalja posla od 100 mil. eura
Zagreb: Predstavljanje detalja javne ponude dionica Žito grupe | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Žito preuzima Zvijezdu Plus i Zvijezdu Slovenija od Fortenove! Transakcija čeka regulatorna odobrenja, a cijena ovisi o rezultatima. Hoće li Zvijezda zasjati pod novim vlasnikom

Nadzorni odbor Žita dao je upravi suglasnost za kupnju Zvijezde Plus i Zvijezde Slovenija od Fortenova Grupe, izvijestilo je Žito u četvrtak.

Nadzorni odbor dao je upravi suglasnost na sklapanje usuglašenog ugovora o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i  Zvijezda Slovenija, od društva Fortenova Grupa kao prodavatelja, kaže se u obavijesti.   

Kupoprodajnim ugovorom definirani su uvjeti i radnje koje su Žito i Fortenova Grupa dužni ispuniti kao pretpostavke za zaključenje transakcije, uključujući između ostalog dobivanje odobrenja koncentracije od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Što se tiče konačne kupoprodajne cijene, navodi se da će ona biti utvrđena po zaključenju transakcije, sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene, ovisno o ostvarenim financijskim rezultatima i poslovanju Zvijezda Plus.

Najavljuje se da će Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija nakon provedbe transakcije i dobivanja svih potrebnih regulatornih odobrenja, nastaviti poslovati kao zasebna trgovačka društva sa zadržanim organizacijskim strukturama i poslovnim identitetima.

