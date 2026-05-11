Nafta i dalje iznad 100 dolara

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima nakon što je američki predsjednik Donald Trump ocijenio neprihvatljivim iranski odgovor na američki prijedlog o okončanju rata, što je izazvalo strahove za opskrbu jer je Hormuški tjesnac i dalje uglavnom blokiran.

Na londonskom tržištu barelom nafte marke Brent poslijepodne se trgovalo po cijeni od 103,19 dolara, za 1,9 dolara odnosno gotovo dva posto višoj nego na zatvaranju trgovine u petak. Barel marke WTI na američkom tržištu prodavao se po cijeni od 96,98 dolara, većoj za 1,56 dolara ili za 1,6 posto.

Jutros su cijene nakratko dosegnule 105,99 dolara za barel nafte Brent i 100,37 dolara za barel marke WTI, nakon čega su korigirane naniže. Prošlotjedno trgovanje zaključile su pak u minusu šest posto pod utjecajem nade u završetak sukoba i otvaranje Hormuza za tranzit nafte.

Predsjednik Trump ocijenio je u nedjelju da je iranski odgovor na američki prijedlog okončanja rata 'potpuno neprihvatljiv'. Iranska novinska agencija Tasnim naglasila je, pak, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da iranski odgovor poslan SAD-u putem posrednika Pakistana ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana te iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem.

"Trgovina na tržištu nafte i dalje se uglavnom odvija poput svojevrsnog stroja koji procesuira glavne vijesti s geopolitičkog plana, pri čemu se cijene naglo mijenjaju na temelju svakog komentara, odbacivanja ili upozorenja iz Washingtona i Teherana", rekla je viša tržišna analitičarka u tvrtki Phillip Nova Priyanka Sachdeva.

Za daljnje smjernice tržišta će pratiti ovotjedni američko-kineski samit na koji se sada preusmjerava fokus. Predsjednik Trump bi u srijedu trebao stići u Peking, a očekuje se da će, prema američkim dužnosnicima, s kineskim kolegom Xi Jinpingom, između ostalog, razgovarati o Iranu.

"Unatoč umirujućim najavama da komunikacija postoji i da pregovaračke strane razgovaraju, naše je mišljenje da su SAD i Iran jednako daleko od dogovora kao i kada je započelo ovo navodno primirje. Ne vidimo da će se išta promijeniti prije Trumpova posjeta Kini i traženja pomoći od Pekinga u pritisku na Iran“, rekao je analitičar PVM Oil Associatesa John Evans.

Trebat će mjeseci da se opskrba normalizira

Svijet je u protekla dva mjeseca izgubio oko milijardu barela nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju čak i ako se protok nafte nastavi, rekao je u nedjelju izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser.

"Ostajemo pri našoj ocjeni da će cijene rasti i slažemo se s mišljenjem čelnika Saudi Aramca da će, čak i ako se situacija s Hormuzom riješi i on bude otvoren za tranzit, trebati mnogo mjeseci da se normalizira opskrba naftom", rekao je Evans.

Očekuje se da će izvoz sirove nafte iz Saudijske Arabije u Kinu dodatno pasti u lipnju nakon što su kupci smanjili narudžbe zbog visokih cijena povezanih sa američko-iranskim sukobom i nižih zaliha, rekli su trgovinski izvori za Reuters.

U međuvremenu, tri tankera koja su prevozila sirovu naftu prošla su kroz Hormuški tjesnac prošli tjedan, pokazali su podaci analitičke tvrtke Kpler.Jedan je bio natovaren iračkom sirovom naftom i krenuo je prema Vijetnamu. Japansko ministarstvo industrije priopćilo je da bi tanker koji prevozi azerbajdžansku sirovu naftu trebao stići već u utorak, što je prvi teret nafte primljen iz Srednje Azije od početka rata s Iranom.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u prošli petak bio skuplji za 1,20 dolara nego dan ranije te je stajao 107,66 dolara.