Trump odbio iranski mirovni prijedlog, cijene nafte skočile

Činjenica da je američki predsjednik Donald Trump brzo odbio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog u ponedjeljak je dovela do povećanja cijena nafte usred zabrinutosti da će se 10 tjedana dug sukob nastaviti, a da će Hormuški tjesnac ostati uglavnom zatvoren, javlja Reuters. Nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države predstavile svoj prijedlog u nadi da će se ponovo započeti pregovori, Iran je u nedjelju objavio odgovor usredotočen na okončanje sukoba na svim bojištima, a naročito Libanonu, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv proiranske milicije Hezbolah. Teheran je također uključio zahtjev za ratnom odštetom te naglasio iranski suverenitet nad Hormuškim tjesnacom, prema iranskoj državnoj televiziji.

Također, Iran je pozvao SAD da prekine svoju pomorsku blokadu, zajamči da neće biti daljnjih napada, ukine sankcije i američka ograničenja za prodaju iranske nafte, objavila je državna novinska agencija Tasnim.

Trump je unutar nekoliko sati odbacio iranski prijedlog objavom na društvenim mrežama.

"Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo", napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social, a da pritom nije pružio daljnje pojedinosti.

SAD je predložio kraj sukoba prije početka pregovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Pošto je Trump odbio iranske zahtjeve, Teheran je u ponedjeljak za svoj prijedlog kazao da je bio "darežljiv i odgovoran".

"Naš zahtjev je legitiman: zahtijevanje kraja rata, prekid (američke) blokade i piratstva te oslobađanje iranske imovine koja je nepravedno zamrznuta u bankama zbog pritiska SAD-a", kazao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai.

"Siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac i ostvarivanje sigurnosti u regiji i Libanonu su bili drugi zahtjevi Irana, koji se smatraju darežljivom i odgovornom ponudom za regionalnu sigurnost".

Cijene nafte su u ponedjeljak porasle za gotovo tri posto nakon izvješća prema kojemu će tjesnac uglavnom ostati zatvoren. Prije izbijanja rata 28. veljače Hormuškim tjesnacom je prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.

Daleko manji promet nego prije rata

Premda je promet u tjesnacu daleko manji u usporedbi s razdobljem prije rata, podaci analitičke tvrtke Kpler i londonske burze LSEG pokazuju da su tri tankera sa sirovom naftom prošla kroz tjesnac prošlog tjedna.

Mjestimične vojne aktivnosti oko tjesnaca su proteklih dana dovele u pitanje prekid vatre koji je zaustavio ratovanje otkako je stupio na snagu početkom travnja.

Ankete pokazuje da je rat nepopularan među američkim biračima koji se suočavaju sa značajno višim cijenama goriva manje od šest mjeseci prije izbora koji će odlučiti hoće li Trumpova Republikanska stranka zadržati kontrolu nad Kongresom.

SAD je dobio malo međunarodne podrške, pri čemu su saveznici iz NATO-a odbili pozivi da pošalju brodove radi ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca bez potpunog mirovnog sporazuma i međunarodne misije.

Nije jasno koji su sljedeći diplomatski ili vojni koraci, piše Reuters.

Trump će o Iranu raspravljati u Pekingu

Očekuje se da će Trump u srijedu doputovati u Peking. Kako raste pritisak da se rat i globalna energetska kriza koju je prouzročio završe, Iran je jedna od tema o kojima će Trump razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Trump je nastojao iskoristiti utjecaj Kine da potakne Teheran na postizanje sporazuma s Washingtonom.

Bakai je kazao da bi Kina mogla umjesto toga iskoristiti posjet kako bi se suprotstavila američkim ciljevima u Perzijskom zaljevu.

Na pitanje o Trumpovom posjetu Kini Bakai je rekao: "Naši kineski prijatelji veoma dobro znaju kako iskoristiti ove prilike ne bi li upozorili na posljedice nezakonitih i nasilničkih postupaka SAD-a po regionalni mir i sigurnost te ekonomsku stabilnost i međunarodnu sigurnost".

Trump je u nedjelju, komentirajući mogući kraj vojnih operacija protiv Irana, kazao: "Poraženi su, no to ne znači da su gotovi".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da rat nije završio jer "još uvijek potrebno" ukloniti obogaćeni uranij iz Irana, uništiti postrojenja za obogaćivanje i obračunati se s balističkim projektilima Teherana i oružanim skupinama koje djeluju kao njegovi posrednici u regiji.

Najbolji način da se obogaćeni uranij ukloni bi bio diplomatski, kazao je Netanyahu intervjuu za emisiju "60 Minutes" televizije CBS News emitiranom u nedjelju. Međutim, nije isključio mogućnost njegovog uklanjanja silom.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je na društvenim mrežama rekao da se Iran "nikada neće pokloniti pred neprijateljem" te da će "snagom braniti nacionalne interese".

Unatoč diplomatskim naporima radi pomicanja s mrtve točke, prijetnja za brodove i gospodarstva regije je ostala velika.

Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedjelju kazali da su presreli dvije bespilotne letjelice iz Irana, a Katar je osudio napad dronom koji je pogodio teretni brod iz Abu Dabija. Kuvajt je rekao da je njegova protuzračna obrana oborila neprijateljske dronove koji su ušli u njegov zračni prostor.

Sukobi su također nastavili na jugu Libanona između Izraela i proiranske milicije Hezbolah unatoč tamošnjem prekidu vatre 16. travnja kojem je posredovao SAD.