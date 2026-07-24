Nafta pala ispod 97 dolara

Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 97 dolara, uz stišanu nervozu ulagača nakon nagovještaja da rafinerije pronalaze rješenja za blokirane saudijske isporuke kroz Crveno more.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,82 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 96,87 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 2,81 dolar i stajao je 89,38 dolara.

U četvrtak tržišta su uznemirili napadi jemenskog pokreta Ansar Allah na tankere sa saudijskom naftom u Crvenom moru, označivši širenje rata iz Perzijskog zaljeva i na još jedan ključan pomorski koridor.

Pokret koji upravlja sjevernim Jemenom blokirao je u ponedjeljak saudijske luke u Crvenom moru, signalizirajući da bi pošiljke nafte preusmjerene cjevovodom do luke Janbu mogle presušiti.

U noći sa srijede na četvrtak Ansar Allah je objavio da je izveo vojnu operaciju u Crvenom moru čija su meta bili saudijski naftni tankeri ENCELIA i LAYLA, uz obrazloženje da su prekršili zabranu plovidbe.

Saudijska Arabija mora odlučiti hoće li ukinuti blokadu Jemena i prekinuti intervenciju ili će nastaviti s eskalacijom, poručio je zapovjednik obalnih snaga Jemena Mohammad al-Qadri.

Jemenska blokada vratila u žarište pozornosti tjesnac Bab al-Mandab koji je Ansar Allah bio blokirao prije dvije godine kako bi ishodio dostavu humanitarne pomoći blokiranom palestinskom Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom.

Podaci Kplera o kretanju brodova pokazali su ipak da je kroz "Vrata suza" u četvrtak prošlo sedam tankera više nego u srijedu, ukupno njih 32. Njih 14 ulazilo je u Crveno more, a 18 ih je bilo na izlazu, a polovina je prevozila naftu, uključujući i dva natovarena kineska supertankera s odredištem u Kini.

"Čisti" tanker Torm Innovation s oko 500 tisuća barela petrokemijskih proizvoda i odredištem u Aziji blago je pak promijenio smjer i zapolovio prema Sueskom kanalu, pokazali su podaci Kplera i LSEG-a.

Zaobilazni put kroz Sueski kanalu i oko Afrike traje otprilike tri puta dulje i nosi više nego dvostruko veći trošak goriva, od približno 2,87 milijuna dolara, izračunao je Reuters na temelju podataka LSEG-a.

Saudijski naftni div Saudi Aramco ponudio je pak kupcima mogućnost utovara više pošiljki u egipatskoj luci Sidi Kerir na obali Mediteranskog mora, reklo je pet izvora u trgovačkim krugovima.

Nekoliko azijskih rafinerija traži pošiljke i brodove iz Sidi Kerira, rekla su dva trgovca.

Najveća južnokorejska rafinerija SK Energy unajmila je veliki tanker koji bi u egipatskoj luci od 18. do 20. kolovoza trebao utovariti dva milijuna barela nafte, uz cijenu prijevoza od 18,5 milijuna dolara, rekli su izvori u sektoru transporta. Kompanija nije odmah odgovorila na upit Reutersa da komentira njihov navod.

Dvije velike kineske rafinerije pokupovale su pak u međuvremenu većinu ruske nafte marke ESPO Blend s rokom utovara u rujnu i lokacijom utovara u ruskoj luci Kozmino na Pacifiku, a više ruske nafte kupuju i indijske rafinerije, napominje Reuters.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio skuplji za čak 8,33 dolara, dosegnuvši cijenu od 102,76 dolara.