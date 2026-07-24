Kineski supertankeri probili blokadu u Crvenom moru

Dva kineska supertankera koji ukupno prevoze četiri milijuna barela saudijske nafte napustila su Crveno more prolazom Bab al-Mandab u četvrtak, pokazali su podaci analitičke grupe LSEG, te izbjegla blokadu jemenskih hutista čak i dok su druga saudijska plovila napadnuta. Blokada proiranskih hutista u Crvenom moru pogoršava poremećaje u globalnoj opskrbi energenata te se odvija u isto vrijeme kada je Hormuški tjesnac gotovo potpuno zatvoren zbog nastavka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Tanker Xin Long Yang, koji plovi pod singapurskom zastavom i koji se u utorak okrenuo i zastao usred Crvenog mora, nastavio je svoje putovanje prema jugu kasno u srijedu, pokazali su podaci LSEG-a

Cosnew Lake koji plovi pod kineskom zastavom ga je slijedio te su oba tankera napustila Crveno more u četvrtak, prema podacima analitičke grupe.

Xin Long Yang plovi prema luci Qinzhou u južnoj kineskoj pokrajini Guangxi, a Cosnew Lake bi svoj teret trebao iskrcati u luci Huizhou u južnoj kineskoj pokrajini Guangdong.

Oba tankera imaju kinesku posadu, a sirovu naftu su ukrcala u saudijskoj luci Janbu ranije ovog tjedna, pokazuju podaci.

Hutisti su ranije u četvrtak objavili da su izveli vojnu operaciju protiv dva saudijska tankera s naftom za koja su rekli da su prekršili blokadu.

Saudijska novinska agencija SPA je kasnije izvijestila da je saudijski brod Encelia napadnut u Crvenom moru te da se zapalio, no da je posada na sigurnom.

Zbog sukoba na Bliskom istoku, pomorski promet u prolazu Bab al-Mandab se smanjio, pokazuju podaci LSEG-a i analitičke tvrtke Kpler.

Dva velika tankera su prošla kroz Hormuški tjesnac u četvrtak, prema podacima LSEG-a, a tri teretna broda u srijedu. Tjedan dana ranije je ta brojka iznosila 18, prema Kpleru.