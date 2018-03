Nagradili su je s milijun dolara: Učenike pozdravlja na 35 jezika

Andria Zafirakou (39) iz Velike Britanije je proglašena najboljom učiteljicom na svijetu i dobila je nagradu od milijun dolara. Ona je izabrana između nekoliko tisuća nominiranih iz cijelog svijeta. Andria radi u školi u Brentu u Velikom Londonu.

Naučila je pozdrave na 35 jezika jer među njezinim učenicima ima i migranata.

Andria Zafirakou, who teaches at a school in north London, has won a $1m Global Teacher Prize.



She gave an inspirational speech as she picked up her award - here's why she won it.



