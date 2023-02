Najamnina će se financirati na Banovini i onima koji su u kontejnerima zbog žute oznake

Foto: Sanjin Strukic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Do sad je uvjet za financiranje najamnine u zamjenskom smještaju bila crvena oznaka. Na području Banovine sada se to proširuje i na one čiji domovi imaju žutu naljepnicu, a žive u kontejnerima

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o financiranju najamnina za potresom pogođene građane koji žive u privremenom smještaju, odnosno proširuju krug i na one sa žutim naljepnicama. To proširenje se odnosi na područje Banovine. - Vlada je već ranije u pet javnih poziva objavila mogućnost prijave svih zainteresiranih koji imaju višak stambenog prostora kako bi mogli osigurati zamjenski smještaj za građane koji su dobili crvenu oznaku. Do sada smo zbrinuli 1216 osoba, za što se iz proračuna izdvojilo pet milijuna eura. Nije bilo dovoljno mogućnosti niti iskazanog interesa pa je još uvijek oko 1926 kontejnerskih jedinica, od čega 877 koji su označeni crvenom oznakom i 1049 kontejnera u kojima žive osobe sa žutom oznakom - naveo je ministar graditeljstva Branko Bačić naglasivši kako smatra da treba osigurati jednaki pristup za sve koji ne mogu živjeti u svojim domovima. - Objavit ćemo javni poziv u kojem ćemo pozvati sve vlasnike praznih stanova na područjima zagrebačkog i petrinjskog potresa da mogu pružiti smještaj našim sugrađanima s crvenom naljepnicom, ali uz dodatak da se mogu na području petrinjskog potresa u njih smjestiti oni čiji su objekti označeni žutom naljepnicom, a žive u kontejnerima - poručio je Bačić. Najčitaniji članci