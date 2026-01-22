Obavijesti

Najavili su Deklaraciju o Arktiku i micanje HDZ-a s vrha vlasti...

Piše Boris Rašeta,
Dok Trump divlja po vječnom ledu sjevera, SDP planira inicijative koje će riješiti te probleme

Admiral

Svijet može lakše disati, možda ne i posve odahnuti – SDP je najavio donošenje Deklaracije o Arktiku. O tom dijelu svijeta do jučer su razmišljali samo avanturisti, kojima se odnedavno pridružio i Donald Trump. Nije sasvim jasno je li on političar koji gostuje među avanturistima ili obrnuto, ali svakako gura svijet na rub litice dok njegova nepredvidiva, šokantna politika - Bijela kuća danas nalikuje na kasino - unosi kaos u do jučer sređeni svemir političkog Zapada. U taj će nered SDP-ova deklaracija pokušati vratiti red, u čemu će imati uvjerljivost i smisao Ministarstva smiješnog hoda legendarnih britanskih zabavljača.

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'

Tragičan slučaj majke koja je ubila svoje dijete otkrio manjak podrške za roditelje djece s poteškoćama. Sustav im ne pruža liječenje, pomoć... Mnogo je primjera u kojima su roditelji iscrpljeni višegodišnjom brigom.

