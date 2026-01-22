Najavili su Deklaraciju o Arktiku i micanje HDZ-a s vrha vlasti...

Svijet može lakše disati, možda ne i posve odahnuti – SDP je najavio donošenje Deklaracije o Arktiku. O tom dijelu svijeta do jučer su razmišljali samo avanturisti, kojima se odnedavno pridružio i Donald Trump. Nije sasvim jasno je li on političar koji gostuje među avanturistima ili obrnuto, ali svakako gura svijet na rub litice dok njegova nepredvidiva, šokantna politika - Bijela kuća danas nalikuje na kasino - unosi kaos u do jučer sređeni svemir političkog Zapada. U taj će nered SDP-ova deklaracija pokušati vratiti red, u čemu će imati uvjerljivost i smisao Ministarstva smiješnog hoda legendarnih britanskih zabavljača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+