Najbogatiji emitiraju više ugljikovih plinova nego polovina svjetske populacije

Najbogatijih jedan posto, a riječ je o 63 milijuna ljudi, emitiralo je 15 posto ugljikovih plinova, a siromašna polovina svjetskog stanovništva samo sedam posto

<p>Najbogatijih jedan posto svjetske populacije emitira više nego dvostruko više ugljikovih plinova nego siromašna polovina, pokazuje istraživanje britanske neprofitne organizacije Oxfam. </p><p>Izvješće se fokusiralo na podatke u razdoblju od 1990. do 2015. godine, kada se emisija štetnih plinova u svijetu udvostručila, napominje Oxfam.</p><p>Rezultati pokazuju da je u tom razdoblju najbogatijih 10 posto svjetske populacije, nekih 630 milijuna ljudi, bilo odgovorno za 52 posto emisija ugljikovih plinova. </p><p>Najbogatijih jedan posto, a riječ je o 63 milijuna ljudi, emitiralo je 15 posto ugljikovih plinova, a siromašna polovina svjetskog stanovništva samo sedam posto.</p><p>Katastrofalne posljedice klimatske krize već se osjećaju u mnogim dijelovima svijeta zbog ekonomskog sustava koji se oslanja na konzumerizam i neprekidni rast i dijeli svijet na ekonomske dobitnike i gubitnike, upozorava Ellen Ehmke iz njemačkog ogranka Oxfama.</p><p>Siromašni plaćaju cijenu potrošnje bogate manjine, dodala je Ehmke.</p><p>U Njemačkoj bogatih 10 posto, točnije 8,3 milijuna ljudi, snosi odgovornost za 26 posto emisije štetnih plinova emitiranih od 1990. do 2015. </p><p>Siromašnija polovina stanovništva pet je puta brojnija, obuhvaća 41,5 milijuna građana, a njezin je udio u emisiji bio tek nešto veći - iznosio je 29 posto.</p><p>Ključno je područje za hvatanje u koštac s klimatskim promjenama promet, posebno onaj zračni. Oxfam je oštro kritizirao i sportske terenske automobile, koji su po njemu zauzeli drugo mjesto na ljestvici vodećih generatora emisije u razdoblju od 2010. do 2018.</p><p>"Moramo zajedno rješavati krizu klime i nejednakosti", zaključuje Oxfamova stručnjakinja za društvenu nejednakost.</p><p>Bogatima treba ograničiti emisiju ugljičnih plinova, treba više ulagati u javnu infrastrukturu i restrukturirati gospodarstvo kako bi postigao viši stupanj klimatske pravde, smatra Oxfam.</p><p>Dobar prvi korak bilo bi oporezivanje sportskih terenaca i ljudi koji često putuju zrakoplovom, sugerira Ehmke.</p>