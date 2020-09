Papa opet pozvao da se izbriše dug najsiromašnijim zemljama

Papa Franjo je u utorak ponovo pozvao da se "izbriše" dug siromašnim zemljama koje nisu dovoljno pripremljene da se nose s gospodarskim posljedicama pandemije novog koronavirusa

<p>"Opetujem poziv da se izbriše dug najsiromašnijim zemljama u svjetlu teških posljedica zdravstvene, društvene i gospodarske krize s kojom se moraju nositi nakon Covida-19", napisao je Sveti Otac u tekstu objavljenom u utorak u prigodi Svjetskog dana molitve za skrb o svemu stvorenome.</p><p>Poglavar Katoličke Crkve prvi put je takav poziv uputio u uskrsnoj poruci 12. travnja, u praznoj Bazilici svetog Petra dok je u Italiji karantena bila na snazi.</p><p>U podužem tekstu objavljenom u utorak, zauzeo se za "pravednost koja donosi oporavak", pozivajući na uspostavu pravednih društvenih odnosa u kojima će se svakom vratiti njegova sloboda i imovina i izbrisati dug drugima".</p><p>"Ne smijemo zaboraviti povijest iskorištavanja juga planeta koje je stvorilo golem ekološki dug nastao uglavnom zbog pljačke prirodnih bogatstava i pretjeranog korištenja okoliša za odlaganje otpada", upozorio je Papa rođen u Argentini.</p><p>Zemlje G20 u travnju su odlučile da će do kraja 2020. obustaviti vraćanje duga najsiromašnijih zemalja.</p><p>Nevladine organizacije, ali i Svjetska banka pozivaju da se taj moratorij koji obuhvaća 76 zemalja produlji do 2021. Zemlje G20 očitovat će se do listopada, kada se trebaju sastati.</p><p>Papa je u utorak ujedno istaknuo potrebu da se "što prije popravi šteta" nanesena Zemlji. "Nemamo više vremena, kao što nas podsjećaju naša djeca i naši mladi", istaknuo je.</p><p>To će biti moguće ako domorodačke zajednice zaštitimo od "lošeg ponašanja" nekih kompanija koje "štetnim iskorištavanjem fosilnih goriva, minerala, drva i agroindustrijskih proizvoda čine u nerazvijenim zemljama ono što ne mogu u zemljama koje im donose kapital", upozorio je Papa koji je u Rimu u jesen 2019. sazvao sinodu posvećenu Amazoniji, prvu u povijesti Crkve.</p>