Najbolje rješenje u borbi protiv karijesa za zdrave zube

Karijes može uzrokovati velike zdravstvene probleme ako se prekasno otkrije. Prevencija karijesa je uvijek aktualna tema kojom se podsjeća na važnost brige za oralno zdravlje. Zbog kasnog otkrivanja moguća je veća šteta jer dugo ne izaziva nikakve probleme. Redoviti pregledi imaju veliku ulogu u rješavanju mnogih zdravstvenih problema pa tako i karijesa jer ga je važno na vrijeme detektirati i sanirati.

Prehrana je bitan čimbenik koji definira rizik od nastanka karijesa kao i brzinu kojom se već nastali karijes razvija. Bakterije koje uzrokuju karijes za svoj razvoj i preživljavanje trebaju dovoljne količine šećera. Prehrana bogata šećerom ključna je za aktivnost karijesa. Veća količina šećera omogućava veću aktivnost bakterija i proizvodnju većih količina kiselina. Sve slatke namirnice s puno šećera, kao i svi ostali složeni ugljikohidrati mogu uzrokovati karijes. Većina takvih namirnica zadržava se dugo na površini zuba i između zuba. Za smanjivanje karijesa preporuka je redovita oralna higijena, posebno nakon slatkih obroka.

Za nastanak karijesa potrebno je određeno vrijeme. Na zubima se stvara zubni plak, nastaju kiseline i dolazi do demineralizacije površine zuba. Učinkovitim i redovitim četkanjem odstranjuje se najveći dio zubnog plaka, a minerali se nadomještaju mineralima iz sline te će tako zubna površina ostati neoštećena. Upravo zato je važno redovito provoditi kvalitetnu oralnu higijenu jer se poslije svakog četkanja ovakav ciklus uklanjanja plaka ponavlja. Ako je demineralizacije veća od sposobnosti sline za remineralizaciju, dio izgubljenih minerala iz cakline neće se nadoknaditi te će u caklini ostati njihov manjak i kada se ponavlja dovodi u konačnici do karijesa.

Karijes često napreduje prilično sporo i ne izaziva nikakve simptome. Tome je razlog obrambena reakcija pulpe koja odlaganjem novog dentina „ograđuje“ i štiti pulpu od prodora bakterija, a istovremeno smanjuje osjetljivost na bol. Tek u vrlo uznapredovalim stadijima karijes uzrokuje bol i smetnje različitog intenziteta, zbog kojih se pacijent javlja doktoru dentalne medicine.

Preporuka stomatologa Poliklinika ARENA je pranje zuba najmanje dva puta dnevno po dvije minute zubnim pastama s fluorom, zdrava i ujednačena prehrana te redovite kontrole. Preventivne mjere i oralna higijena sačuvat će zdravlje zubi i usta te smanjiti nastajanje i razvoj karijesa. Zdravlje zubi utječe na opće zdravstveno stanje, izostanak mnogih bolesti usne šupljine, kao i bolesti drugih dijelova tijela na koje bolesti zubi mogu djelovati.

U Poliklinici ARENA možete obaviti preventivni pregled i detaljno provjeriti stanje svog oralnog zdravlja. Dogovorite svoj termin za pregled pozivom na 01 6542 655 ili ispunjavanjem forme u nastavku!

Fill out my online form

The easy to use Wufoo form builder helps you make forms easy, fast, and fun.