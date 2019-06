Oporavio se od nesreće: Mujo iz Pule ponovno hrani golubove

Nakon 52 dana, koliko mu je trebalo da se oporavi nakon prometne nesreće, dobri duh Pule Said Muharemi Mujo (75) u petak je nahranio svoje golubove. Opkolili su ga njegovi gradski ljubimci čim su ga ugledali, a Mujo nije skidao osmijeh.

Foto: Dijana Marić/24sata

Sredinom svibnja teško je stradao u Ulici Sergijevaca kad ga je u pješačkoj zoni udarilo teretno vozilo. U bolnici je proveo dvadesetak dana, nakon čega je prebačen u ustanovu za starije. No prije tri dana je nastala prava uzbuna jer je Mujo odlučio otići iz doma.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tamo nemam svoje golubove i svoje mačke, koje hranim oko kamp prikolice u kojoj živim. Imao sam za jesti i piti u domu, ali su mi ipak draži moj kruh i moje životinje. Moja kamp-prikolica je moj hotel s pet zvjezdica - rekao nam je Mujo.

Njegov prijatelj Tihomir Geršner, koji mu godinama pomaže, krenuo je u potragu za njim čim mu je javljeno da je nestao.

- Mujo je samovoljno napustio dom za starije, pješke i po ovoj sparini, pobjegao je u pidžami i u papučama. Odmah su me obavijestili djelatnici, nakon čega sam ga pronašao u jednom trgovačkom centru u kojem veći dio dana voli boraviti. Bezuspješno sam ga nagovarao da se vrati jer ima krov nad glavom i hranu u domu. Došao i njegov socijalni radnik i na kraju je odlučeno da ništa protiv njegove volje nećemo činiti. Njemu ovako skromnom draži su potpuna sloboda u kamp-kućici i komad kruha, koji je dovoljan njemu, a i njegovim golubovima - rekao je Geršner.

Iako prognoze za njegov oporavak nakon nesreće nisu bile sjajne zbog Mujinih prilično poznih godina, dobri duh Pule sve je iznenadio.

- Dobio sam udarac u rebra i boljela su me leđa. Tražio sam da mi u bolnicu donesu malo moga luka koji sam posadio kraj prikolice te sol. To natrljaš na ranu i ništa ti više ne treba. Nikakve tablete prirodu ne mogu zamijeniti. Tako sam izliječio bolove u kuku nakon nesreće - kazao je Mujo.

Cijela Pula poznaje ga jer od ranog jutra dođe s kruhom nahraniti golubove.

- Kada dođem u kamp-prikolicu onda me čekaju moje mačke. Imam ih puno koje dolaze na hranjenje. A zimi me mačke griju da se ne smrznem. Životinje su divne i koliko ja njima pomažem, toliko i one meni. Ljubav je to velika - kaže nam Mujo.