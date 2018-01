Najdepresivnji dan je iza nas, ali Vladu posao tek čeka...

Depresija, letargija i pesimizam kod Hrvata rezultat su okolnosti u kojima živimo, a kojima su uvelike pridonijele političke elite koje su na tom putu jedine profitirale, smatra sociolog Sandi Blagonić.

Otkad su “Hrvati svoji na svome” pa do ulaska u EU društvo se uvjeravalo da ćemo biti kao Švicarska te da će ljudi živjeti bolje, ali do danas na tom planu nije bilo značajnijeg pomaka ili je on vrlo mali. Drugi problem je, navodi, što naše društvo konstantno teži biti zapad, ali za to nemamo civilizacijskih kompetencija, što je, kaže, slučaj i s ostalim zemljama bivše Jugoslavije.

Najpopularnija riječ političara posljednjih godina su reforme kojih, nažalost, nema ni u tragovima. Blagonić podsjeća kako je Most bio jedan od samoprozvanih nagovjestitelja novog vremena, reformi o kojima su govorili kako bi opravdali svoju diletantsku, nekompetentnu poziciju.

Foto: 24sata.hr

- Reforme su se putem izgubile. Dio populacije trenutačno investira u Živi zid, neuku skupinu čija im neukost daje na samouvjerenosti. U vremenima gdje javnim diskursom u velikoj mjeri prevladavaju infantilne parole nacionalističke mitologije, ovo društvo, ako se temeljno ne rekonstruira, ići će samo na gore - rekao je sociolog Blagonić.

Iako je posljednje povećanje kreditnog rejtinga za Vladu ohrabrujuća vijest, stručnjaci upozoravaju da nema mjesta euforiji jer nam je BDP niži nego u usporedivim zemljama. Osim mini porezne reforme i suzdržavanja od porasta državne potrošnje, Vlada nije poduzela druge korake u pravcu prevladavanja strukturnih slabosti, navela je ekonomistica Sandra Švaljek.

- Financijsko stanje u zdravstvenom sektoru je neodrživo, mirovinski se sustav mora reformirati jer mirovine umirovljenicima više ne osiguravaju primjereni standard, sustav lokalne i regionalne samouprave je neučinkovit, javna uprava glomazna i troma, javna su poduzeća još mjesta zbrinjavanja stranačkih karijerista, reforma obrazovanja se nasukala na hridi ideoloških prepirki, a reforme pravosuđa još nema ni u najavi - navela je Švaljek. Iz tog razloga preporučila je Vladi da se ne zanosi malim uspjesima jer pravi posao za nju tek predstoji.