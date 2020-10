Najezda žutih ludih mrava, pljuju kiselinu i mogu oslijepiti kućne ljubimce

Dijelovi Australije su u opsadnom stanju. Žuti ludi mravi, najinvazivnija vrsta na svijetu, već mjesecima šire svoju superkoloniju. Pljuju kiselinu, mogu oslijepiti kućne ljubimce, a sad su ugrozili i zaštićeno područje.

<p><strong>Žuti ludi mravi</strong> drže sjever Australije pod opsadom još od prošle godine, a sada su se krenuli širiti prema Queenslandu i zaštićenim tropskim prašumama. Njihove kolonije mogu brojiti i po nekoliko milijardi mrava, a osim što uništavaju sve pred sobom, ovi mravi pljuju kiselinu koja može oslijepiti kućne ljubimce.</p><h3><strong>Ugroženi nacionalni parkovi</strong></h3><p>Specijalna jedinica za invazivne vrste otkrila je još jedan ogranak kolonije na području <strong>Aligator Creek </strong>koji je samo 5 kilometara udaljen od zaštićenog područja na kojem živi 20-ak endemskih vrsta, među kojima su gušteri, žabe i ptice. Ako se mravi prošire i na to područje, došlo bi do ekološke katastrofe jer mnoge od tih jedinstvenih vrsta ne bi preživjele.</p><p> - Postaje sve opasnije. Trebaju nam kontrole populacije mrava ali ovdje, u Townsvilleu, nemaju dovoljno financija za to. - upozorio je <strong>Andrew Cox</strong>, voditelj Specijalne jedinice.</p><p>Žuti ludi mravi se obično hrane insektima i gušterima, ali su opasni i za ptice. Ova invazivna vrsta živi i u vrtovima otkud se može proširiti premještanjem zemlje u kojoj se nalaze ili bacanjem otpadaka u zajednička kompostišta, otkud se onda šire u druge vrtove i šume putem komposta. Na taj način se proširila i ova kolonija.</p><h3><strong>Moglo se spriječiti</strong></h3><p><strong>Cox</strong> upozorava da se ovo moglo spriječiti ili srezati u korijenu da prošla australska vlada nije srezala financiranje Townsvilleu.</p><p> - Nekako se snalaze. Za kontrolu nam treba 3 milijuna dolara godišnje, jednako podijeljenih između lokalne i federalne vlasti. - rekao je <strong>Cox. </strong></p><p>Iz australskog Ministarstva okoliša najavljuju da se će se i federalna vlast uključiti u rješavanje ovog problema.</p><p> - Uložili smo 9 milijuna dolara tijekom tri godine kako bismo zaustavili najezdu žutih ludih mrava. - rekla je <strong>glasnogovornica ministarstva. </strong></p><p>No <strong>Cox</strong> tvrdi da se većina tog novca usmjerila u rješavanje najezde u gradu Cairnsu, dok je <strong>Townsville</strong> ostao zapostavljen, zbog čega su se mravi nesmetano širili. Nije pomoglo ni to što su žuti ludi mravi proglašeni neistrebljivom vrstom, a reakciju je usporio i zahtjev lokalne vlasti da im se predstave projekcije najezdi i njihovog sprječavanja u narednih par godina.</p><p> </p>