Najlakše je reći da je Trump poludio. Ipak, iza njega stoji Amerika koja ga slijedi i sluša

Tijekom sudskog postupka optuženik ima mogućnost braniti se argumentom da je bio neuračunljiv u trenutku počinjenja kaznenog djela, može tvrditi da zbog psihijatrijske bolesti nije bio odgovoran za svoje postupke, odnosno vaditi se na ludost.

Vrijedi li to i za Ameriku?

Sve više ljudi, u samoj Americi, kao i u ostatku svijeta, zaključuje da je Donald Trump naprosto lud. Dokazi za to skupljaju se gotovo na dnevnoj bazi, a najnovije Trumpovo pismo norveškom premijeru u kojem kaže da je spreman za rat na Grenlandu zato što nije primio Nobelovu nagradu za mir za mnoge je krunski dokaz da u Bijeloj kući stanuje punokrvni luđak.

Kažu da je Trump žrtva psihijatrijskog poremećaja ličnosti, da je dementan, neuračunljiv, iracionalan, nesvjestan svojih postupaka...

Dakle, da nije normalan.

Poremećen i lud

I da kao takav, poremećen i lud, prijeti ratovima, razbija zapadna savezništva, terorizira američke gradove kao i svjetske države, nabacuje se otvorenim prijetnjama koje ponekad i ostvaruje, a sad traži milijardu dolara članarine za svoj Odbor za mir u koji bi mogao ući svaki diktator koji je to spreman platiti.

Donald Trump možda je nekad bio smiješan, ali sada je itekako opasan.

No može li se Amerika vaditi na Trumpovu ludost pred sudom svjetske javnosti? Mogu li se Sjedinjene Države izvući od odgovornosti zbog postupaka svog predsjednika?

Amerika je tog Trumpa triput birala, dozvolila mu da je kandidira nakon što je pokušao izvršiti državni i osporio izborni rezultat, glasala za njega nakon što je osuđen za izbornu prijevaru, pokorila mu se nakon ponovnog ulaska u Bijelu kuću, slijedi ga u njegovim akcijama uništavanja Amerike i razaranja globalnih savezništava, prijateljstava, asocijacija i međunarodnog poretka.

Nema oporbe

Američki Kongres šuti, šuti dobar dio medija, oporba je naprosto iščeznula, institucije prate njegove naloge, vojska ispunjava naredbe, maskirani federalni agenti teroriziraju američke građane, čitav državni aparat stavio se u funkciju predsjednika za kojeg svi govore da je naprosto pomahnitao.

Predsjednika koji prima jednu lažnu i jednu poklonjenu nagradu za mir, dok istodobno prijeti ratom.

Kao što histerično dijete prima nagrade kako bi se malo primirilo.

"Unatoč buci u komunikacijskom kanalu, SAD je za sve nas saveznik i prijatelj", kazao je premijer Andrej Plenković jučer u Davosu.

Nitko još Donalda Trumpa nije nazvao "bukom u komunikacijskom kanalu" i to je vjerujatno najljepše što je itko mogao za njega reći.

Ali postavlja se pitanje koja Amerika je "za sve nas saveznik i prijatelj"?

Razbijač svijeta

Trumpova Amerika nas intenzivno uvjerava da je ona neprijatelj i razbijač savetništava, postojano radi na podrivanju Europske unije i uništavanju NATO saveza, deklarira se kao neprijatelj liberalne demokracije i prijateljica svjetskih diktatora, ratnih zločinaca, terorista, despota.

Postoji li onda neka druga Amerika?

Jer ako je Trump poludio i izgubio kontakt sa stvarnošću, može li se Amerika praviti da ona s time nema nikakve veze?

Ameriku je preuzela Trumpova klika, zločinačka organizacija pomiješana s ideološkim Projektom 2025, udružena s milijarderima koji žele uništiti sve mehanizme regulative, povezana s otvorenim i neskrivenim nacističkim sljedbenicima i kršćanskim nacionalistima, a

Trump je zastrašio sve svoje protivnike i kritičare do te mjere da se nitko više ne usudi ništa poduzeti u smjeru obuzdavanja samovolje samozvanog diktatora.

Nije samo Trumpova Amerika

Postoji samo Trumpova Amerika, koja je istodobno i Muskova Amerika, i Amerika JD Vancea, i Amerika maskiranih nasilnika, i Amerika bijelih rasista koji se obračunavaju s imigrantima i strancima, i Amerika radikalnih desničara koji žele od Amerike napraviti ono što je Vladimir Putin napravio od Rusije.

Je li ta Amerika saveznica i prijateljica?

Ili postoji druga Amerika koja se trenutno ne vidi i ne čuje?

Ako je predsjednik poludio, ne znači da ne zna što radi, jer sve što Trump provodi u posljednjih godinu dana dio je brižno smišljenog plana bogaćenja njegove obitelji, svevlašća američkih oligarha, ideološke preobrazbe Amerike iz samozvane kolijevke demokracije u lijes demokracije.

Nema skrivanja

Amerika se ne može više sakriti iza poludjelog predsjednika jer već 250 godina ima u svom demokratskom sustavu ugrađene mehanizme obuzdavanja i detroniziranja tog navodnog luđaka koji Ameriku i cijeli svijet vodi u propast.

Ali ti mehanizmi su zakočeni.

Samo deset zastupnika Republikanske stranke mogli bi s Demokratima izglasati opoziv Donalda Trumpa i tako spasiti Ameriku. No to se ne događa. A i da se dogodi, tko bi mogao ući u Bijelu kuću i izbaciti poludjelog diktatora koji se okružio maskiranim agentima, većinom pomilovanim napadačima na Kongres, da ne govorimo o svim drugim agencijama pod njegovom kontrolom?

Amerika je pokazala koliko je slaba, impotentna, neodlučna u obrani svoje famozne demokracije koju su svojedobno izvozili po svijetu. Često i tenkovima i projektilima.

Nije Trump stvorio ovakvu Ameriku, nego je ovakva Amerika stvorila Trumpa.

Uzor despotima

I to je sada Amerika koja ne može biti prijatelj i saveznik liberalnim, europskim, modernim demokracijama, već saveznik, prijatelj, ali i uzor i zaštitnik autokratskih režima, diktatora, zločinaca i razbijača međunarodnog prava.

Amerika se ni danas, a možda ni sutra kad i ako ovo prođe, ne može pred sudom svjetske javnosti vaditi na Trumpovo ludilo. Jer je čitava država u tome sudjelovala ili se tome nije na vrijeme oduprla.