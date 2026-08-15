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TVRDE DA SU GAĐALI HEZBOLAH

Najmanje 11 mrtvih u izraelskim napadima na jug Libanona

Piše HINA,
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Najmanje 11 mrtvih u izraelskim napadima na jug Libanona
Foto: STRINGER/REUTERS
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Izraelska vojska izjavila je da je tijekom noći napala infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona, kako je opisala područje, kao odgovor na akcije protiv svojih vojnika.

Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug Libanona u subotu, u jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD.

Izraelska vojska izjavila je da je tijekom noći napala infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona, kako je opisala područje, kao odgovor na akcije protiv svojih vojnika.

Hezbolah, skupina koju podržava Iran, u izjavi je rekao da će na napade "odgovoriti prema zaslugama". Predviđenim okvirom izraelski vojnici ostaju unutar okupiranog južnog Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža i libanonska vojska ne preuzme kontrolu, što je skupina odbacila tvrdeći da to znači predaju.

Službena libanonska novinska agencija NNA izvijestila je da je sedam ljudi ubijeno kada su izraelski ratni zrakoplovi pogodili kuću u južnom selu Ansaru, dok su četiri druge ubijene u napadu na selo Deir El Zahrani.

Među sedam su ljudi ubijenih u Ansaru troje djece i dvije žene, prenosi NNA, dodajući da je u napadima ranjeno ukupno 19 ljudi.

Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu u najnovijem krugu neprijateljstava od 2. ožujka.

NNA je također izvijestila o drugim zračnim napadima diljem južnog Libanona, uključujući i strateško područje sjeverno od rijeke Litani poznato kao brdo Ali al-Taher. Jedan od napada, usmjeren na dolinu pored Ansara, bio je najdublji udar u Libanon u zadnja dva mjeseca.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u izjavi na X-u je optužio Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.

"IDF (Izraelske obrambene snage) odgovorio je napadom na terorističko sjedište Hezbolaha koje je naredilo napad", navodi se u izjavi. "Tek je kasnije IDF saznao da je Hezbolah namjerno smjestio civile u taj vojni kompleks", kažu iz Netanyahuova ureda.

Izraelska vojska je priopćila da je ubila Alija Samira Al-Hadža Hasana, zapovjednika elitne jedinice Hezbolaha Radwan Force i druge kada je pogodila "glavno sjedište te jedinice" u Ansaru.

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