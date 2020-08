Najmanje 32.000 ljudi u BiH dobilo otkaz zbog pandemije

<p>Najmanje 32 tisuće ljudi dobilo je otkaze u Bosni i Hercegovini otkako je u toj zemlji izbila epidemija prouzročena koronavirusom, a poslodavci najavljuju kao će slična sudbina stići još desetke tisuća onih koji još uvijek imaju radna mjesta, prenose u ponedjeljak lokalni mediji.</p><p>Prema zbirnim podacima Agencije za statistiku BiH u Federaciji BiH od sredine ožujka do 20. srpnja otpušteno je više od 23 tisuće radnika dok je u Republici Srpskoj bez posla ostalo njih nešto više od 9 tisuća.</p><p>No ti su podaci pokazatelj tek dijela problema jer poslodavci u BiH veliki broj svojih zaposlenika ne prijavljuju niti im plaćaju doprinose a pretpostavka je kako je upravo među takvima najveći broj onih koji su ostali bez posla. </p><p>Uslužne djelatnosti te umjetnost i zabava područja su koja su najviše pogođena epidemijom no negativni učinci osjetili su se u gotovo svim drugim gospodarskim granama i društvenim djelatnostima.</p><p>Portal buka.ba navodi kako su samo iz Udruge poslodavaca u trgovini i turizmu RS najavili kako će morati otpustiti najmanje 15 tisuća svojih radnika ne pomogne li im država.</p><p>Gotovo 90 posto prijevozničkih usluga u domaćem i međunarodnom prometu mjesecima je blokirano a nema ni naznaka moguće normalizacije poslovanja u ovom sektoru.</p><p>Drvna, strojarska, metalska, tekstilna i prerađivačka industrija rade pak sa 30 do 50 posto kapaciteta.</p><p>Svjetska banka prognozirala je kako će potrošnja u BiH pasti zbog epidemije pasti za 3,5 do 6,7 posto a između 35 tisuća i 85 tisuća ljudi u toj zemlji moglo bi postati siromašno.</p><p>Njih do 60 posto neće biti obuhvaćeno nikakvim programom državne pomoći jer je riječ o neprijavljenim radnicima koji ostaju bez posla ili dijela primanja pa ne ispunjavaju uvjete za bilo kakvu naknadu ili pomoć.</p><p>Prije pandemije je siromaštvo među radnicima u sektorima koji su najviše pogođeni krizom iznosilo oko 9 posto a sada bi se moglo povećati na 11 do 15 posto, procjena je Svjetske banke.</p>