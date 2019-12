Najmlađa ikad: Greta Thunberg po izboru Timea osoba godine!

Magazin Time je proglasio Gretu Thunberg (16) osobom godine, a mlada aktivistica time je postala najmlađom osobom koja je dobila tu prestižnu titulu. Greta je poznata po žestokoj borbi protiv klimatskih promjena koja je pokrenula pravu lavinu među mladima širom svijeta.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6