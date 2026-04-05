NOVI EXPRESS Bili su učenici, studenti, šegrti, mladi radnici i gimnazijalci - rođeni Zagrepčani. Nitko od ovih mladih lica nije preživio rat... Izložba 'O jednoj mladosti' otkriva njihova hrabra lica
LICA NAJHRABRIJIH PLUS+
Najmlađem je bilo tek 16 godina kad je ubijen, nitko nije preživio
Čitanje članka: 8 min
“Bila je garava, s bijelim zubima, zvali su je Odolka, Ciganka, jednog je ljeta zaista živjela među Ciganima. Bacila bi preko ramena šarenu maramu, sjedila s njima uz vatru, divila se prirodnom životu i prkosila djedu... Bilo joj je četrnaest godina. U kući su bili i skandali jer je odlučila da pođe i na predavanje o seksualnim problemima, došao je nekakav predavač iz Beča govoriti omladini... Odlučila je da pođe na predavanje, ali ne potiho, već da objasni roditeljima kako je to predavanje za nju vrlo korisno...”, piše uz fotografiju Magde Bošković, lijepe djevojke crne kose, studentice Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu, rođene u Osijeku 1914.
