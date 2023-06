Najmlađi koji je ikad zaronio do Titanica: 'U trenu sam ostao bez svijesti. Ne bih kročio na Titan'

Foto: Michael Harris/Facebook

Sebastian Harris imao je samo 13 godina kada se 2005. s tatom u podmornici Mir II spuštao 12 sati do Titanica. Kaže da kao dijete nije bio svjestan rizika no danas to više ne bi ponovio jer je previše opasno

Najmlađi ronilac koji je posjetio olupinu Titanica prisjetio se kako je nakratko izgubio svijest tijekom svog povijesnog putovanja 2005. godine. Sebastian Harris, sin Michaela Harrisa vođe ekspedicije na Titanic, imao je samo 13 godina kada je s tatom i pilotom otišao u morske dubine. - Tijekom ronjenja imali smo mali sigurnosni problem. Odjednom nam je razina kisika počela padati i ja sam pao u nesvijest dok smo ronili -rekao je Harris za The Sun tijekom potrage za izgubljenim brodom OceanGate prošlog tjedna. - Srećom, moj otac i naš pilot nisu iskusili isti problem, inače bi to moglo biti kobno – rekao je. - Ali ovakvi mali problemi se događaju redovito, tako da su certifikacija i sigurnost ovih plovila strahovito važni – dodao je. Pet ljudi, uključujući izvršnog direktora OceanGatea, Stocktona Rusha, poginulo je u imploziji podmornice dok su pokušavali doći do lokacije Titanica. - Ovakvi poduhvati sami po sebi su opasni no ja kao dječak od 13 godina nisam toga bio svjestan pa sam se u to upustio u blaženom neznanju. No i taj naš zaron je mogao završiti tragično – opisuje Harris. Foto: Stringer . On se sa svojim ocem spustio 3900 metara ispod površine sjevernog Atlantskog oceana kako bi istražio ostatke Titanica. Putovanje u ruskoj podmornici Mir II trajalo je 12 sati i donijelo mu je Guinnessov svjetski rekord jer je bio najmlađi u tom pothvatu u svijetu. Govorio je o preventivnim mjerama u podmornici, kojih nije bilo na OceanGate Expeditions. - Mir II imao je otvor za pse na vrhu podmornice, koji je, koliko sam ja shvatio, tu ako ga trebate otvoriti na površini te ima dovoljno vremena da dvoje ili troje ljudi izađe. Kod podmornice u kojoj je sada poginulo petero ljudi, toga nije bilo već su stavljeni u otvoreni cilindar i zatim pričvršćeni. To nije u skladu sa sigurnosnim standardima za podmornice – pojasnio je. Njegov otac i njegovi kolege imali su gotovo katastrofalan incident dok su ronili Titanic. Foto: OCEANGATE EXPEDITIONS - Pri isplovljavanju more je bilo uzburkano i podmornica je izronila ispod pramca broda što je moglo loše završiti. No Mir II imala je nekoliko stotina zarona prije nego smo se mi upustili u avanturu pa možemo reći da je bila provjerena - rekao je. Dodaje kako nikada ne bi kročio na Titan. Smatra da ovu tragediju treba iskoristiti kao pouku za sve buduće zarone. - Svatko tko je zainteresiran za ovu vrstu turizma mora znati s kakvim rizikom se suočava i da kada se ipak odluče riskirati da naprave apsolutno sve pripreme kako treba ne bili rizik sveli na najmanju moguću mjeru – rekao je.