Najnovija odluka: Na maturi će se ipak pisati baš svi predmeti

Onaj maturant koji želi i kojem treba za upis na određeni fakultet, moći će na državnoj maturi pisati ispite i iz izbornih predmeta, poručila je u četvrtak ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

To je izjavila samo dan nakon što je izjavila kako će se pisati samo obavezni predmeti.

Iako je priritet bio polaganje obveznih predmeta, obzirom na to da se epidemiološka situacija poboljšava te reakciju rektora kako su Sveučilištima i fakultetima potrebni i izborni predmeti, državna matura će onda biti podijeljena na dva bloka - prvi blok su obvezni predmeti od 8. do 24. lipnja, a nakon toga drugi blok, a to je polaganje izbornih predmeta.

- U prvom tjednu, koji kreće 8. lipnja, polagat će se hrvatski jezik A i B razine, test i esej. Dakle, razdvojene razine razdvojeni test i esej, treba nam četiri dana za to. U drugom tjednu, od 15. do 19. lipnja su strani jezici, koji su obavezni. A 23. i 24. lipnja su A i B razine matematike - istaknula je dodavši kako će epidemiolozi sada napraviti epidemiološki okvir za ovaj drugi blok polaganja mature.

- U međuvremenu se zaključilo da epidemiolozi mogu osigurati i drugi epidemiološki blok za izborne predmete, ali koji idu nakon obaveznih, od 25. lipnja - rekla je Divjak dodavši kako će u petak objaviti detaljan kalendar.

Ovu izmjenu za portal srednja.hr potvrdila je i ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić.

- Nakon epidemioloških smjernica i razgovora u Vladi donesena je ova odluka, a NCVVO će sutra objaviti novi kalendar pisanja mature.Obvezni ispiti državne mature se pišu u prvom bloku od 8. do 24. lipnja. U prvom tjednu se piše hrvatski jezik, u drugom strani jezici, a matematika u trećem tjednu i to 23. i 24. lipnja. Drugi epidemiološki blok piše se od 25. lipnja i u njemu će se pisati svi izborni predmeti - izjavila je Katavić za srednja.hr.

Podsjetimo, najava ministrice da će se pisati samo obavezni predmeti izazvala je brojne negativne reakcije, počevši s maturantima kojima bi to itekako otežalo upis na fakultet. Mnogi fakulteti najavili su kako će uvesti prijemne ispite ako ne bude izbornih na državnoj maturi.

Odluku ministrice kritizirali su i rektori hrvatskih sveučilišta.

- Državna matura je konsenzusom prihvaćeni način osiguravanja vertikalne prohodnosti učenika iz srednjoškolskog na razinu visokoškolskog obrazovanja kojim se ispituju znanja iz obveznih nastavnih predmeta – hrvatskog ili drugog materinskog jezika, matematike i stranog jezika. O zahtjevu za polaganje izbornih predmeta odluku donosi svako visoko učilište. Učenici se ne pripremaju za državnu maturu posljednjih devet tjedana koliko traje situacija s koronavirusom, nego se pripremaju godinama. Čemu izmjene pravilnika i zakona kad se ispiti državne mature - obvezni i izborni, odnose na četverogodišnje, pa čak i osmogodišnje obrazovanje učenika? - poručili su u priopćenju.