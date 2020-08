Najopasnije brdo u Hrvatskoj: 'Dok postoji i trunka nade da je živ, mi nećemo odustati...'

Odozgo s Biokova vidite more i čini vam se da ćete brzo sići, ali onda upadnete u probleme, rekao je proslavljeni hrvatski alpinist Stipe Božić gostujući u emisiji "Tema dana" na HRT-u

<p>I četvrti dan bez uspjeha je potraga za 39-godišnjim poljskim državljaninom kojem se u petak izgubio svaki trag, nakon što je poslao fotografiju s <strong>Biokova</strong> supruzi. </p><p>Oko devet sati ujutro krenuo je iz <strong>Podbiokovlja</strong> prema 1640 metara visokom vrhu <strong>Sv. Ilija</strong>, inače je riječ o iznimno zahtjevnom vrhu do kojeg vodi uspon s puno provalija. </p><p>- Najvjerojatnije je ozlijeđen. Bojim se da je zalutao u povratku. Odozgo vidite more i čini vam se da ćete brzo sići, ali onda upadnete u probleme - rekao je <strong>Stipe Božić</strong> gostujući u HRT-ovoj emisiji <strong>Tema dana</strong>. </p><h2>Najopasnije brdo u Hrvatskoj</h2><p>Temeljem signala Poljakova mobitela i informacija koje su im dali planinari koji su ga sreli putem, <strong>HGSS-ovci</strong> su prostor potrage uspjeli smanjiti na oko stotinu hektara. Odnosno - manje od jedan posto potražnog područja. Ali zasad bez uspjeha.</p><p>- Tih stotinjak hektara bilo bi na ravnom možda jedan dan posla, ali na ovom brdu, koje je najopasnije u Hrvatskoj, imamo puno posla. Za sada još uvijek nemamo uspjeha u pronalasku nestalog Poljaka, ali informacije koje smo dobili uz pomoć analize signala repetitora baznih stanica i fotografija koje su od očevidaca koji su ga sreli na samom grebenu pored Sv. Ilije, pa ga uputili da se spušta u podnožje jer su ga zatekli s malom količinom vode, upućuju nas na uzak teren - rekao je <strong>Frane Bebić </strong>iz HGSS-a.</p><p>- Moguće je da se Poljak ipak precijenio jer je izabrao iznimno zahtjevnu rutu. I količina vode koju je ponio sa sobom nije bila dovoljna. Uspio je odraditi svega trećinu puta i nakon toga je ostao bez vode. No srećom, sreo je planinare. Put kojim se spuštao od Sv. Ilije prema Baškoj Vodi je u donjoj, zadnjoj trećini, iznimno opasan. Nažalost, tu se susreo i s 500-metarskim liticama. Do sada smo imali na tom području i četiri nesreće, neki nisu ni preživjeli - rekao je Bebić u Temi dana.</p><h2>'Nadamo se da je živ ,tražimo ga danju i noću'</h2><p>Trenutačno se spasioci spuštaju užem niz sipove, pretražuju se jame i nepristupačni predjeli. Dok god postoji i zadnja trunka nade da je Poljak živ, nećemo prestati s potragom, rekao je jučer <strong>Ante Kukavica</strong>, pročelnik HGSS-a Makarske.</p><p>Tako je jučer bio četvrti dan potrage za poljskim turistom (39) koji ljetuje s obitelji u Brelima, a nestao je na Biokovu. </p><p>Velikoj akciji spašavanja jučer su se priključili spasioci iz cijele Hrvatske. Traže na vrlo nepristupačnom terenu i po iznimno visokim temperaturama. Ima ih oko 40 i rade danonoćno.</p><p>- Nažalost, nemamo još nikakvih tragova koji bi upućivali na nestalog turista. Nadamo se da je živ, zato tragamo i danju i noću - rekao je Kukavica.</p><p>Spasioci “češljaju” cijeli teren od Bukovca do Topola, iznad sela Topići. Upravo je s tih lokacija u četvrtak nesretni Poljak poslao zadnje fotografije supruzi.</p><p>- Iako je imao svu opremu, pa i sat s GPS-om, on tu funkciju, nažalost, nije povezao na račun, primjerice ‘Google account’, što bi nam dalo točnu lokaciju. Ovako smo samo dobili signal njegova mobitela. Taj signal stiže od repetitora koji pokriva pola Biokova, odnosno golemo područje - rekao je Ante Jukić, voditelj potrage.</p><p>U Makarsku je jučer otputovala i Dagmara Luković, konzulica Republike Poljske u Hrvatskoj.</p><p>- Evo upravo krećem tamo. U kontaktu sam sa suprugom nestalog Poljaka i spasiocima. Čujemo se dvaput dnevno, a sad sam odlučila i osobno otići tamo i pružiti potporu - rekla je konzulica.</p><p>Poljak je u petak ujutro oko devet sati krenuo iz Podbiokovlja put planine Biokovo. Od tada mu se gubi svaki trag. Krenuo je prema vrhu Sv. Ilija, na visinu od 1640 metara, inače najzahtjevnijem vrhu i usponu s puno oštrih vrhova i provalija.</p><p>Supruzi je poslao preko mobitela zadnje fotografije na lokaciji ispod Sv. Ilije i potom se na mobitel više nije javljao te je supruga zatražila pomoć. Uz spasioce, na terenu su i psi obučeni za ovakve potrage, u zrak su dignuti dronovi, a helikopter hrvatskog ratnog zrakoplovstva spasiocima pruža pomoć iz zraka.</p><p>O nestalom turistu raspisali su se i poljski mediji.</p><p>Napominju kako Hrvatska ulaže velike napore u potrazi za njihovim državljaninom.</p>