Još traže Poljaka: 'Vjerujemo da je živ, ostat ćemo cijelu noć tu'

Trudimo se i nadamo da ćemo potragu uspješno privesti kraju. Nastavit ćemo i sutra ako danas ništa ne postignemo, poručio je Branimir Jukić iz HGSS-a Split

<p>I dalje traje potraga za Poljakom koji je nestao na Biokovu u petak. Supruzi je poslao preko mobitela zadnje fotografije na lokaciji ispod Sv. Ilije, a zatim mu se gubi svaki trag. </p><p>- Nažalost, nemamo još dobrih vijesti, potraga je u tijeku i zasad nemamo informacija. Trudimo se i nadamo da ćemo potragu uspješno privesti kraju. Nastavit ćemo i sutra ako danas ništa ne postignemo - rekao je<strong> Branimir Jukić</strong> iz HGSS-a Split za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/crna-kronika/3861198/potraga-za-poljakom-i-dalje-traje-vjerujemo-u-pozitivan-ishod-znali-smo-naci-ljude-i-nakon-pet-dana/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Poručio je kako su sinoć radili do dugo u noć te da će i potraga večeras trajati do dugo u noć ukoliko to bude potrebno. </p><p>- Teren je dosta zahtjevan, ljudi su umorni - rekao je. </p><p>Na pitanje zašto je Biokovo toliko opasan, Jukić kaže da je te planina opasna sama po sebi te da dio do Svetog Ilije ima visinsku razliku, dio se nalazi na suncu i treba imati "dobru kondiciju, puno vode i opreza". </p><p>Ipak, Jukić kaže da vjeruju da je poljski turist i dalje živ. </p><p>- Pronašli smo ljude i nakon pet dana - poručio je. </p>