Najozloglašeniji zatvorenik u Britaniji želi na slobodu: 'Želim ispuniti san svojoj majci (95)'

Charles Salvador, svijetu daleko poznatiji kao Charles Bronson, najnasilniji i najdugovječniji zatvorenik Velike Britanije, dobio je zeleno svjetlo za novo saslušanje za uvjetni otpust. Nakon što je proveo više od pet desetljeća iza rešetaka, 73-godišnjak se po deveti put bori za slobodu, a tvrdi da ima samo jedan motiv - ispuniti, kako kaže, "posljednji san" svoje 95-godišnje majke i konačno je vidjeti kao slobodan čovjek. Odbor za uvjetni otpust potvrdio je da će njegov slučaj ići na usmeno saslušanje.

'Ovo je postala potpuna sprdnja'

Odluka da se Bronsonu odobri usmeno saslušanje uslijedila je nakon što je njegov slučaj prvotno razmatran "na papiru", na temelju pisanih izvješća zatvorskih dužnosnika, psihologa i socijalnih radnika. Usmeno saslušanje omogućit će detaljnije ispitivanje i izravno postavljanje pitanja svjedocima, ali i samom Bronsonu, kako bi se procijenio rizik koji bi mogao predstavljati za društvo.

Foto: Profimedia

Bronson, koji je veći dio od posljednjih 37 godina proveo u samici, zaključan i po 23 sata dnevno, nije skrivao frustraciju svojim statusom. U nedavnom pismu koje je poslao redakciji Sky Newsa, svoju je dugotrajnu kaznu nazvao farsom.

​- Već 23 godine sam prekoračio svoju kaznu. Zauvijek mi uskraćuju napredak. Zauvijek me drže u samici. Ne žele me čak ni skinuti s Kategorije A. Moram razotkriti ovu nezakonitu kaznu i tretman. Ovo traje predugo i postala je potpuna sprdnja - napisao je Bronson.

Njegov odvjetnik, Gurdeep Singh, potvrdio je da je klijent oduševljen odlukom, ali da je svjestan kako je ovo "tek početak borbe za njegovu slobodu".

Foto: Profimedia

​- Želi pokazati svijetu da nije osoba kakva je bio. Nada se da će uvjeriti odbor da je promijenjen čovjek koji namjerava živjeti jednostavnim životom na slobodi. Ima velike nade da će ove godine vidjeti svoju 95-godišnju majku - rekao je Singh.

Život iza rešetaka: Od pljačke do 11 otmica

Bronsonova zatvorska karijera započela je 1974. godine kada je, tada kao Michael Peterson, osuđen na sedam godina zbog oružane pljačke. No, ono što je trebala biti relativno kratka kazna pretvorilo se u doživotni boravak u zatvoru zbog njegova neobuzdanog nasilja. Tijekom godina počinio je niz napada na druge zatvorenike i čuvare te je sudjelovao u devet zatvorskih pobuna u kojima je kao taoce držao ukupno 11 osoba.

Foto: Profimedia

Vrhunac se dogodio 1999. godine kada je 44 sata kao taoca držao zatvorskog učitelja likovnog odgoja jer je kritizirao jedan od njegovih crteža. Zbog tog incidenta osuđen je na diskrecijsku doživotnu kaznu. Iako nikada nije osuđen za ubojstvo, njegova reputacija najopasnijeg zatvorenika u sustavu čvrsto je zacementirana.

Promijenjen čovjek ili samo dobar glumac?

Bronson danas tvrdi da je "umirovljeni zatvorski aktivist" i da je nasilje ostavio iza sebe. Promijenio je ime u Charles Salvador u čast svom omiljenom umjetniku Salvadoru Dalíju te se u potpunosti posvetio umjetnosti i fitnessu. Napisao je knjigu o vježbanju u skučenim prostorima i tvrdi da mu umjetnost pomaže kanalizirati negativne osjećaje. Njegovi radovi se prodaju, a novac često ide u dobrotvorne svrhe, čime želi dokazati da može zarađivati za život na pošten način.

Foto: Profimedia

Međutim, sjenu na njegovu priču o promjeni baca činjenica da je njegova posljednja osuđujuća presuda za nasilje bila 2014. godine, kada je napao upravitelja zatvora. Na prošlom saslušanju 2023. godine, koje je bilo javno na njegov zahtjev, odbijen je za uvjetni otpust. Tada je sucima poručio: "Nije tajna da sam pojeo više kaše od Zlatokose i tri medvjeda, i muka mi je od toga. Dosta mi je. Želim ići kući". Njegov zahtjev da i ovo saslušanje bude javno je odbijen, ali postoji mogućnost da će ga ponovno zatražiti.