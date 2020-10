Najpozitivniji su Plenki i Zoki. A najnegativniji - Zoki i Plenki

<p>Mjesečno istraživanje političkih preferencija<strong> CRO Demoskop</strong>, koje je ekskluzivno za <strong>RTL</strong> provela agencija <strong>Promocija plus </strong>provedeno je od 1. do 5. listopada. Tri mjeseca od parlamentarnih izbora HDZ i dalje uvjerljivo drži vrh ljestvice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kad predsjednik izvrijeđa...</strong></p><p>Iako uz blaži pad rejtinga, najviše ispitanika, 30,4 posto bira HDZ. Drugi je SDP, koji je odabrao novog predsjednika ali mu je bivši pomrsio planove i doveo do pat pozicije.</p><p>Slično, kao u rujnu, rejting im je nešto iznad 18 posto (18,2%). Dio birača bez dvojbi uzima im platforma MOŽEMO! - oni su treći izbor s potporom od točno 9,0 posto.</p><p>Vrlo blizu trećoj poziciji su Most s 8,4 posto i Domovinski pokret s 8,2 posto.</p><p>Stranci s imenom i prezimenom blago raste rejting (2,8%), slijede HSS (1,4%) i IDS (1,2%).</p><p>Tek jedan posto imaju stranka zagrebačkog gradonačelnika, Pametno i Živi zid. Neodlučnih je nemalih 12,4 posto.</p><h2>Najpozitivniji su Plenki i Zoki...</h2><p>Na ljestvici najpozitivnijih političara vrh i dalje drži premijer <strong>Andrej Plenković</strong>. Stav je to petine ispitanika (20,2%), iako u odnosu na rujan bilježi pad od četiri postotna boda.</p><p>Također pad, ali manji, vidljiv je i kod predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> (14,6%).</p><p>Treći je izbor ministar financija <strong>Zdravko Marić,</strong> no on je daleko od vodećeg posvađanog dvojca (3,3%).</p><p>Novi predsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin </strong>udvostručio je rejting od rujna, ali da je najpozitivniji misli skromnih tri posto ispitanika.</p><p>Još niži je pozitivni doživljaj <strong>Miroslava Škore</strong> (2,6%) i <strong>Tomislava Tomaševića </strong>(2,5%). Svi ostali bilježe još niži rejting, a Nitko je i dalje popularan (18,4%).</p><h2>...a najnegativniji - Zoki i Plenki</h2><p>Dvojac <strong>Milanović-Plenković</strong> na vrhu je i ljestvice najnegativnijih političara, ali s obrnutim rasporedom. Tijesno, ali predsjednik je, kao i proteklih mjeseci, najnegativniji političar.</p><p>Ovo je najveći postotak negativnog doživljaja (19,7%) od kada je postao predsjednik, u odnosu na rujan - gotovo pet negativnih postotnih bodova više.</p><p>No, slično bilježi i premijer Plenković (19%). Odjeci afere JANAF i prateća komunikacija očito su negativno utjecale na obojicu najutjecajnijih političara u državi.</p><p>Na treće mjesto neprestižne ljestvice vratio se zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>(8,5%).</p><p>Slijede <strong>Gordan Jandroković</strong> (3,3%), <strong>Milorad Pupovac </strong>(2,4%) pa <strong>Josipa Rimac</strong> (2,2%) - bivša HDZ-ova političarka, sada USKOK-ova osumnjičenica nedavno puštena iz pritvora.</p><p>Na neprestižnu ljestvicu stigli su i <strong>Katarina Peović</strong> (2,0%) i <strong>Branko Bačić</strong> (2,0%), a da su negativni svi političari misli 8,1 posto ispitanika.</p><p>Afera koja je otvorila i pravosudno političke dvojbe očito je utjecala na ocjenu i Ureda predsjednika i Vlade i Sabora.</p><p>Svi su lošije ocijenjeni, ali prosječnu su ocjenu zadržali; ocjenu dobar dobivaju i Pantovčak (2,91) i Banski dvori (2,72), a Hrvatski sabor dovoljan (prosječna ocjena 2,38). </p><p><em>NAPOMENA: Istraživanje je provedeno od 1. do 5. listopada 2020. na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2,77, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.</em></p>