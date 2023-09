Najspremniji policajac je iz Zagorja: Na Štitu domovine slavio je Luka Špehar iz Zlatara

Iscrpljeni, ali sa širokim osmijehom na licu, natjecatelji i natjecateljice, njih ukupno 73 iz MUP-a, MORH-a, ali i stranih policijskih službenika, u petak poslijepodne ulazili su u cilj nakon izuzetno zahtjevnog natjecanja "Štit domovine".

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Domovini vjeran, prvi je na cilju na Europskom trgu u Zagrebu uzviknuo Luka Špehar, interventni policajac PU krapinsko-zagorske, koji je prvi na tronu bio i prošle godine. Drugi je stigao skupnik Antonio Đurčević, pripadnih MORH-a, a treće mjesto osvojio je Petar Volarević iz Interventne jedinice policije Dubrovnik.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Među strancima najbolji je bio slovenski specijalac Jure Majdič, a od žena prva je u cilj stigla poručnica Ana Antolić iz Počasno-zaštitne bojne. Drugo mjesto osvojila je policajka Martina Radman iz PU sisačko-moslavačke, a treće vojnikinja, skupnica Sara Grubić iz Obavještajne pukovnije. Pobjednik u kategoriji policijskih veterana je Josip Marić, drugi je bio Gabrijel Flegar, a Josip Klemm i Mario Kos podijelili su treće mjesto, piše Ni zagorje malo.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U završnici ovogodišnjeg natjecanja Štit domovine, čija je završnica prvi puta bila u Zagrebu, svaki natjecatelj i natjecateljica uspješno su prešli zahtjevnu stazu dužu od 35 kilometara s opremom težine veće od 10 kilograma bili su iscrpljeni. na putu do cilja morali su savladati uspon na Sljeme i uspješno obaviti niz taktičko-tehničkih zadaća: navigaciju i snalaženje u prostoru, alpinističku spretnost spuštajući se s 40-tak metara visine niz okomitu stijenu, vještinu gađanja oružjem u ciljano izazvanoj stresnoj situaciji, spretnost pri rukovanju, rastavljanju i sastavljanju naoružanja i, pred kraj utrke, sposobnost savladavanja desantne mreže.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Petak je bio Dan D nakon dva dana kvalifikacija. U 10 ujutro smo krenuli s Policijske akademije preko Sljemena odrađujući šest vrlo zahtjevnih radnih točaka pa do Europskog trga gdje ih svi dočekali i čestitali im. Prešli su 36 kilometara dugu stazu noseći 10 kilograma opreme s jurišnom puškom. Ovo je međunarodno natjecanje i ponovno smo imali strane policijske službenike, njih ukupno sedam, iz Sjeverne Makedonije, Republike Slovenije i Mađarske. Bili su tu i pripadnici MORH-a te pet veterana specijalne policije iz Domovinskog rata što je stvarno raritet za ovo natjecanje. Natjecalo se i deset kolegica, osam iz MUP-a i dvije iz MORH-a - rekao je Andrija Živković, voditelj natjecanja, inače pomoćnik zapovjednika Interventne policije Slavonski Brod.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Iskusni Petar Conjar iz Interventne jedinica policije PU varaždinske, koji je dosad u više navrata sudjelovao na ovom natjecanju kaže da mu je ovogodišnja završnica Štita domovine bila dosad najteža i najzahtjevnija.

- Prešli smo više od 34 kilometara s 1300 do 1400 metara elevacije i šest zahtjevnih radnih točaka. Bilo je zaista iscrpljujuće, jedva čekamo sad malo odmoriti i trebat ćemo par dana da dođemo sebi - kazao nam je Conjar, koji je osvojio 3. mjesto u kategoriji MUP-a. Na cilj je stigao za četiri sata i 48 minuta sam stigao do cilja.

Kaže da mu je najteži bio uspon od Gorskog zrcala do Zvonimirovog doma, gdje je bila iduća radna točka.

- Riječ je stvarno o jednom teškom usponu na Zvonimirov dom, dužina nekih četiri kilometara, ali mislim da smo se popeli jedno sigurno 700 metara elevacije. Što e tiče treninga i pripreme, to je sve individualno zbog obima posla. Imali smo jedno natjecanje u svibnju pa smo se za to malo bolje spremali i ovo je bilo samo održavanje te neke spremnosti. Nekoliko treninga smo imali od 15 do 20 kilometara minimalne dužine s opremom da se naviknu ramena i leđa na teret - pojašnjava Conjar te dodaje da je potrebno minimalno dva-tri mjeseca intenzivne pripreme za ovakva natjecanja.