Najsrdačniji zagrljaj jučer je na skupu dobio predsjedničin otac

Kad se jučer pojavila u Ciboni, predsjednica se potrudila pozdraviti barem prvi red, a najsnažniji zagrljaj dobio je njen otac, čovjek kojeg nismo imali previše prilike vidjeti u javnosti.

Foto: PIXSELL

I dok ju je otac bodrio na posljednjem skupu, na prvom je, uz njega, tamo bila i njena majka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Predsjednica nikad nije mnogo pričala o roditeljima, a oca je spomenula u intervjuu za N1, početkom studenog, kad su je pitali o izjavi da je bila rođena 's krive strane željezne zavjese'.

- Nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio da bi zaradio za to. To što se moglo izaći, nije bilo tek tako, slučajno. Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda - onda je polako počeo popuštati, izjavila je tada predsjednica.

Kad su novinari Branka Grabara na predstavljanju programa 11. studenog upitali što će se dogoditi ukoliko njegova kći ne dobije drugi mandat, on je opušteno odgovorio: "A onda neće biti. Neće zato propasti ni Hrvatska ni ona."