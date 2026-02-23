Najstariji maturant u Hrvatskoj ima 66 godina. Na ispite izlazi 294 pristupnika starijih od 40

Državnu maturu za ovo ljeto prijavilo je 10.648 gimnazijalaca, 15.943 učenika strukovnih škola, 338 učenika umjetničkih škola te 4112 drugih pristupnika, dakle onih koji su srednju školu završili ranije ili dolaze iz drugih zemalja. Podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), nakon što je završio rok za prijavu ispita, pokazuju kako je od izbornih predmeta i dalje najtraženija fizika, koju je prijavilo 8168 pristupnika.

Zanimljivi su podaci o pristupnicima koji su srednju školu završili ranije. Njih je dvostruko više nego lani jer je sve više onih koji su srednju školu završili prije 2010. godine (kad je uvedena državna matura), kažu u NCVVO-u. Tako su 294 ovogodišnja pristupnika starija od 40 godina, a najstariji pristupnik koji će polagati maturu ima 66 godina. Ovi maturanti najviše su prijavili ispit iz matematike, njih 152 na obje razine. Hrvatski jezik prijavio je 121 pristupnik stariji od 40.

Što se tiče ispita općenito, ove je godine više maturanata nego lani prijavilo obavezne predmete. Hrvatski su prijavila 29.593 pristupnika, višu razinu matematike 11.302, a osnovnu 18.803. S engleskim je obrnuto, višu razinu prijavilo je više pristupnika, 16.804, a osnovnu 11.818. Osim fizike, od izbornih predmeta najviše je pristupnika prijavilo biologiju, 6013. Ove je godine manje pristupnika nego lani prijavilo informatiku, njih 2643.

Podsjetimo, svi prijavljeni do 1. svibnja, uz opravdane razloge, mogu odjaviti ispit, ili promijeniti razinu koju polažu. Državna matura obavezan je ispit za gimnazijalce, kojima je to uvjet za završetak srednje škole. Strukovnjaci srednju školu formalno završavaju polaganjem završnog ispit iz područja za koje se školuju. No državna matura i njima je obavezna za upis fakulteta. Matura je od prije dvije godine potrebna i za upis većine programa na veleučilištima (programi stručnih studija uz rad), što je vjerojatno i razlog za povećan broj pristupnika starijih od 20 i 30 godina.

Ove godine nema većih izmjena što se tiče pravila polaganja, osim što je ublažena sankcija za nošenje mobitela na ispit. Dosad su se, naime, poništavali svi ispiti mature ako bi maturanta zatekli s mobitelom. NCVVO sad traži da se poništi samo ispit na kojem je maturant zatečen s mobitelom. Sve ispite i dalje će poništavati ako se utvrdi da je pristupnik pisao za nekog drugog ili imao informacije o zadacima.

Inače, maturanti srednju školu završavaju u petak, 22. svibnja, kad će slaviti na ulicama. Prve ispite državne mature pišu 1. lipnja.