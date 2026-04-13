Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
Tijelo muškarca pronađeno je u nedjelju oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu. Policija sumnja da je riječ o nasilnoj smrti, a osoba koja se povezuje s time je pod nadzorom policije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Iako policija službeno nije utvrdila identitet, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je riječ o 22-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.
Stanovnici kažu da ovo nije prvi put da u objekt dolazi policija.
- To je relativno nova kuća, čuli smo da se nedavno prodala. To nisu ‘domaći’ u kvartu, ne znam ih baš. Ali znam da policija često dolazi, bile su neke priče da je tu neka banda, što li - govori nam muškarac koji živi blizu.
Ubojstvo u Šestinama jutros je tema u okolnim kafićima. - Mi zatvaramo prije 22:30 pa nismo ništa čuli ni vidjeli - rekao nam je jedan od ugostitelja.
Kuću čuva pripadnik interventne policije. Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a okolnosti koje su dovele do smrti zasad nisu poznate.
Tijelo ubijenog mladića prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.
Uskoro bi se trebala oglasiti i policija, a na terenu čuvaju i jedan bijeli kombi sparkiran nedaleko od kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo. Kombi je u vlasništvu jednog rent-a-cara, a nije poznato je li ga koristila žrtva ili ubojica.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja ovog zločina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+