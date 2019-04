Najveća američka prevarantica zaludjela je mladog bogataša...

Ona je bila djevojka koju su zvali ženskim Steve Jobsom. Lijepa, plava, genijalna inovatorica.. Forbes ju je 2014. smjestio na 110. mjesto svoje liste 400 najbogatijih. Njen imetak tada je procijenjen na čak 4,7 milijardi dolara.

via GIPHY

Elizabeth Holmes (34) bila je najbogatija “self-made” žena na svijetu. No onda se pokazalo da je ona samo jedna velika prevarantica.

Svoju startup kompaniju Theranos za novi način pretrage krvi, brži, praktičniji i mnogo jeftiniji osnovala je 2004. godine kad je sa napustila studij kemije na Stanfordu. Mlada i ambiciozna Elizabeth odlučila se sa samo 19 godina posvetiti biznisu.

Njena kompanija razvila je uređaj koji je trebao omogućiti potpunu analizu krvi iz jako malog uzorka koji bi se uzeo iz prsta – postupak bi trajao samo par sekundi. Krv bi se mogla uzimati čak i u ljekarnama, a već za nekoliko sati analiza bi bila gotova.Holmes je tvrdila kako iz kapljice krvi može izvući informacije o raku ili kolesterolu. Investitori su ulagali stotine milijuna dolara, a ona je postala kraljica testova krvi i najmlađa milijarderka na svijetu koja je novac zaradila vlastitim biznisom i briljantnom idejom.

No prije tri godine počelo se istraživati i otkriveno je da njezina 'revolucionarna' metoda dijagnostike krvi nije pouzdana. Otkrivena je prevara u korištenju tehnologije i sada joj prijeti 20 godina zatvora

No iako bi se mogla naći iza rešetaka ona je zakazala vjenčanje. Odabranik njenog srca je nasljednik hotelskog Billy Evans(27). On je totalno zaljubljen i premda su svi u njegovom okruženju, i obitelj i prijatelji, protiv te veze on je odlučio da je Elizabeth žena s kojom želi biti.

For everyone asking about Holmes's social media. It's private. But here are a few screenshots of her and her fiancé we found online. (I personally find it crazy that she's being charged with 11 felony counts, thousands of people's lives were harmed, and she's as happy as can be.) pic.twitter.com/6nYfjltLt4