NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

'Toliko je kiše palo da su šahtovi krenuli letjeti, nikad ovako nešto nisam vidjela' - kaže nam čitateljica iz Rijeke kojoj se na cesti u četvrtak oko podne našao pravi vodoskok koji je odigao šaht i držao ga u zraku. Naime, Hrvatsku danas čeka nestabilno i promjenjivo vrijeme uz kišu i pljuskove.

Nevrijeme u Rijeci | Video: 24sata/čitatelj

- Kiša pada od jutra, i jučer je padala, no negdje oko 11 sati je na tom dijelu grada počeo jaki pljusak. Ovo je u Vukovarskoj ulici u Rijeci gdje prometnice često poplave. Nakon podne se smirilo - kaže nam čitateljica.

Najviše oborine meteorolozi prognoziraju tijekom prijepodneva, a izraženiji pljuskovi mogući su osobito duž Jadrana. Kako će dan odmicati, vrijeme bi se ipak trebalo postupno popravljati. Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše.