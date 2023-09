Najveći u Hrvatskoj: 'U kotliću skuham 4700 porcija čobanca'

Na poznatom baranjskom vinskome maratonu u Zmajevcu ove će godine, pored fiša, zakrčkati i slavonski grah, i to u najvećem hrvatskom kotliću. Kuhat će ga Denis Šoštarić, poznati osječki chef, vlasnik Čarde kod Baranjca i nositelj Guinnessova rekorda za najveći svjetski skuhani čobanac. Ovog puta oko 2000 porcija graha skuhat će u kotliću od 750 litara, koji je vlasništvo Grada Valpova. Izrađen je od čistog inoksa, težak je oko 100 kilograma, bez tronošca na kojemu visi, i u njemu se bez problema mogu "sakriti" dvije odrasle osobe. Stijenke su mu od 8 do 10 milimetara debljine, što znači da, kad ugasiš vatru ispod njega, on i dalje kuha. Kuhanje u takvim kotlićima zahtijeva posebne vještine kuhara, a ovog puta Denis će u njega staviti 120 kilograma graha i 100 kilograma mesa.