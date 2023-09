Najviše pojeftinjuju riža, toalet papir i čokolada: 'Trebali su sniziti i cijenu deterdženata'

Vlada je ograničila cijene 30 proizvoda, a snižene će cijene vrijediti već od ponedjeljka, 18. rujna. Najviše će pojeftiniti riža, za 53 posto pa će joj nova cijena umjesto dosadašnjih 4,92 eura pasti na 2,29 eura. Uz to značajno će sniziti cijenu špageta koji će s 1,95 eura pasti na 1,09 eura.

Mliječna čokolada pojeftinit će za 48 posto, s 2,48 eura na 1,29 eura (za 80 do 100 grama).

Cijena pelena bit će snižena za 42 posto pa će umjesto sadašnjih 0,51 po komadu koštati 0,30 centi.

Toalet papir snizit će za 53 posto i umjesto sadašnjih 6,41 eura za paket od 10 rola, koštat će 2,99 eura.

Trgovački lanci, naglasio je premijer Andrej Plenković, iskazali su spremnost pojeftiniti određene proizvode.

- Krenut će s tim već ovih dana, a vjerujem da će većina njih i vratiti cijene na 31. prosinca. Zamrzavanje cijena u dućanima, na 30 proizvoda vrijedit će od 18. rujna - rekao je Plenković.

Uz sedam trenutno zamrznutih cijena, dodao je, zamrzavaju se cijene za još 23 proizvoda.

Foto: Vlada

'Ljudi nas svakodnevno zovu i žale se na cijene'

Udruga za zaštitu potrošača tražila je da se svakako snize cijene mliječnih proizvoda, tjestenine i riže s obzirom da su ti artikli u svakodnevnoj upotrebi, a cijena im je drastično rasla u posljednjih osam mjeseci.

- Mi pratimo cijene 65 proizvoda i 36 usluga od kolovoza 2022. Cijene su drastično rasle, a uz sve to ljudi nas svakodnevno zovu i žale se na cijene, prvenstveno za mliječne proizvode, te voće i povrće. Mislim da je Vlada trebala obuhvatiti svih 65 proizvoda čije cijene pratimo. Riječ je o artiklima koje ljudi svakodnevno koriste u kućanstvu. Dobro je što su ograničili cijene pelena, ali trebali su uključiti i deterdžente za rublje. Njih koristi svako kućanstvo, a pelene ne - rekla je za 24sata Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu Potrošača.

Foto: Vlada

Prije desetak dana u razgovoru za 24sata istaknula je da bi Vlada trebala svakako ograničiti cijene mliječnih proizvoda poput jogurta i sireva, te svježeg mlijeka, kao i riže i tjestenine, s obzirom da su ti prehrambeni artikli dosta poskupjeli.

- U ovih godinu dana zabilježili smo veliki rast cijena luka, mrkve, graha, kupus, cijena im je konstantno rasla, a to se redovito kupovalo. I cijena toalet papira je nenormalno poskupjela još za vrijeme korone kad su ga ljudi mahnito kupovali, a riječ je o potrošnom materijalu koji se stalno kupuje. To nije nešto za što možemo reći danas ću kupiti, sutra mi neće trebati. U svemu tome zanima me hoće li to Vlada objaviti u Narodnim novinama da se cijene ograničavaju ili će trgovci samo vratiti na razinu od prosinca - pita se Knežević.

Dodaje kako će oni cijene 65 artikala pratiti sve do kraja ove godine.

Foto: Vlada

'Inspektori trebaju kontrolirati poštuje li se zamrzavanje cijena'

- Inspektori iz Državnog inspektorata hodali su po kafićima nakon uvođenja eura te primijetili skok cijena, pa su rekli da će ugostitelji vratiti cijenu od 31.12. Međutim, nikad nismo dobili informaciju jesu li cijene vraćene. Navedeni inspektorat nadležan je i za trgovine tako da bi oni sad trebali prekontrolirati kolike su cijene i hoće li zaista biti ograničene na cijenu koju je odredila Vlada - kazala nam je Knežević.

Drago Munjiza, stručnjak i konzultant s dugogodišnjim iskustvo u trgovini kaže da su se u ovom trenutku poklopile dvije stvari: trgovci bi ionako išli prema određenom spuštanju cijena, ali i inicijativa Vlade i razgovor s trgovcima i njihovo administrativno ograničenje cijena 30 proizvoda.

Te dvije stvari su se preklopile, pa je pitanje tko je dao inicijativu kao pitanje je li prije bila kokoš ili jaje – kaže Munjiza.

Objašnjava i zašto bi trgovci išli na određeno snižavanje cijena proizvoda. Kao prvo, imaju pad prodaje nakon sezone i to se vidi iz podataka o stanju u maloprodaji kada se makne učinak inflacije.

Foto: Vlada

'Trgovcima na dugi rok inflacija ne odgovara'

-Zadnje dvije godine su svi trošili ono što su uštedjeli za vrijeme covida i bili su nekritični prema cijenama. Ove godine su ljudi postali osjetljiviji na inflaciju. Kada imate pad prodaje, imate velike skrivene gubitke kroz zalihe i otpad koji nastaje kvarenjem robe. Zato se kroz niže cijene ide na povećanje volumena prodaje – kaže.

Tu je i svjetski pad cijena hrane na svjetskim burzama koji je počeo na proljeće.

- Kako smo mi turistička zemlja, potražnja se povećala, pa se to nije osjetilo u lipnju ili srpnju, nego sada – nastavlja Munjiza.

Objašnjava da trgovcima na dugi rok inflacija ne odgovara jer iako kratkoročnu mogu dići cijene, na cijelo kompleksno poslovanje ona utječe da stvara i nesigurnost i neizvjesnost, pa je teško voditi posao i raditi narudžbe. Dobro je, kaže, što je Vlada sjela s trgovcima i upoznala se i s njihovim problemima. Za kraj ima i savjet za sve kupce koji također utječu na inflaciju.

- Građani nisu ni svjesni koliko ponekad utječu svojim ponašanjem na rast cijena nekih proizvoda, primjerice kada se gomilao toaletni papir ili ulje. Savjetujem da gledaju kataloge, popuste, pogotovo sad nakon ovih sniženja. Na vikend kupnji, ako ste dobro pripremljeni i obiđete dva tri trgovačka lanca s akcijama, možete uštedjeti i 50 posto od redovnih cijena – zaključuje Munjiza.