<p><strong>Željko Zubčić</strong>, ravnatelj KBC-a Osijek rekao je kako za sada i dalje postoje zalihe lijekova jer su tek ovaj tjedan dobili obavijest od četiri najjače drogerije o prekidu ispostave lijekova. </p><p>- Naravno da smo zbog pandemije napravili zalihe, ali je pitanje do kada će one trajati - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3910032/ravnatelj-kbc-a-osijek-za-rtl-ugrozeni-su-onkoloski-pacijenti-ovo-je-katastrofalno-vrijeme-da-se-lijekovi-ne-isporucuju-morat-cemo-slati-pacijente-u-zagreb-i-rijeku/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p>Dodoa je kako za određene lijekove, one koji se rjeđe koriste, imaju minimalne zalihe, dok za lijekove i potrošni materijal koji se češće koristi drže veće zalihe. </p><p>Najviše ga brinu onkološki pacijenti. </p><p>- S obzirom na to da neke veledrogerije imaju ekskluzive za neke hematološke i onkološke bolesnike, a mi pokrivamo 800.000 ljudi, zabrinut sam za te pacijente jer mi tu nemamo alternativu. Mislim da je ovo katastrofalno vrijeme, u jeku epidemije. da se lijekovi ne isporučuje za one kojima je najpotrebnije - istaknuo je Zubčić.</p><p>Poručio je kako se nalaze u specifičnoj situaciji - brane se protiv korone i rade punim kapacitetom. </p><p>- Naravno, kao regionalni centar primamo teške pacijente iz okolnih bolnica. Gledamo buduće dane i tjedne s neizvjesnošću - rekao je Zubčić. </p><p>Ako se situacija nastavi, Zubčić je otkrio i koji je sljedeći korak. </p><p>- Za neke lijekove ćemo probati naći alternativu od dobavljača koji nemaju takvu politiku, ali za ekskluzivne lijekove nemamo drugu opciju. Morat ćemo slati pacijente u Zagreb i Rijeku - zaključio je Zubčić.</p>