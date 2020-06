Najžalosniji prvašić u Hrvatskoj: Prvi dan su ga ostavili ispred škole, a sada je završio razred

Dječaku s autizmom iz Slavonskog Broda prvi dan škole trebao je biti najsretniji, a bio je najtužniji jer se njegov asistent za nastavu nije pojavio. Ostao je sam na stepenicama škole i tiho jecao

<p>Sretni smo što je toliko napredovao. Primjerice, na početku nije htio ići na tjelesni u dvoranu, a na kraju godine je jedva čekao taj sat, rekla je Sanja K. iz Slavonskog Broda, majka dječaka (8) s autizmom.</p><p>Njegova je priča početkom prošle školske godine dirnula cijelu Hrvatsku. Naime, prvašiću se prvog dana škole nije pojavio asistent u nastavi kojeg je trebao imati i dječak je bio izgubljen. Ostao je sam sjediti i plakati na stepenicama ispred škole, a njegov je razočarani otac tu sliku objavio na društvenoj mreži. Glas se brzo proširio i dječak je idući dan dobio asistenta. Danas je sve to iza njega te je sretan i uspješan učenik Osnovne škole Bogoslav Šulek.</p><p>- Naš početak je bio loš, ali se situacija iz tjedna u tjedan popravljala. Mi smo zadovoljni jer je dijete ostvarilo pomak u socijalizaciji s drugom djecom, njegova asistentica i učiteljica su to potvrdile. Osim toga, djeca iz redovnog razreda ga prihvaćaju i kada je zainteresiran, sudjeluje na njihov poziv za druženje. Dok je trajala škola od kuće, u suradnji i dogovoru s učiteljicama, odrađivali smo zadaću i isto kao i ostala djeca - nekad je bio više zainteresiran, a nekad manje. Međutim, sve je odrađeno. Ponovni povratak u klupe prošao je bez velike drame, govorila sam mu kako je škola ozdravila. Bilo je dana kada mu je bilo teško ustati iz kreveta i u tim situacijama sam ga znala pitati hoće li ponovo u vrtić ili školu i na to bi se odmah ustao iz kreveta - rekla je mama Sanja. Dodala je kako se trenutno spremaju na godišnji odmor te kako će na jesen uz asistenta opet u nove radne pobjede.</p><p>Podsjetimo, dječakov otac još je prošle godine objasnio kako je objavom fotografije svog uplakanog sina htio potaknuti institucije da bolje odrade svoj posao.</p><p>- Po prirodi sam vrlo emotivan. U ovom trenutku mogao bih reći svašta, ali ne želim naštetiti svojem djetetu. Razočaran sam ovako 'divnim' početkom školske godine, - rekao je tada Hrvoje K., otac dječaka. Tog prvog dana škole rekli su im da je pomoćnik u nastavi na obuci. Uz to, saznali su i da će jedan pomoćnik biti na troje djece s različitim dijagnozama. Vratili su se kući.</p><p>- Jedva smo ga odobrovoljili da ide u školu i onda doživimo ovako nešto - zavapila je tada dječakova majka. Škola se pravdala da nema veze s tim, da su oni učinili sve po propisima i da je ostalo na Ministarstvu. Na kraju je Grad Grad Slavonski Brod odlučio je pomoći dječaku i osigurati mu osobnog asistenta. Naime, dobili su informaciju od ravnateljice OŠ Hugo Badalić da su se dvije sestre kojima je za školsku godinu 2019./2020. dodijeljen pomoćnik u nastavi, odselile iz Hrvatske. Pomoćnika su odmah preusmjerili dječaku u Osnovnoj školi Bogoslav Šulek.</p>