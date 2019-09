Očajna majka: Ako nemaju za asistenta, ja ću pomagati sinu!

Po prirodi sam vrlo emotivan. U ovom trenutku mogao bih reći svašta, ali ne želim naštetiti svojem djetetu. Razočaran sam ovako ‘divnim’ početkom školske godine, rekao je Hrvoje K., otac uplakanog prvašića (8) s autizmom, pred školom u Slavonskom Brodu.

Njegov sin sjedio je u ponedjeljak ispred Osnovne škole Bogoslava Šuleka u Slavonskom Brodu i čekao pomoćnika u nastavi, ali on na prvi dan nastave nije došao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Rekli su mi da je pomoćnik na obuci. Da napomenem, jedan je pomoćnik na troje djece. Baš divno - kaže ogorčeni otac. Fotografiju uplakanog sina, kojeg su on i supruga danima pripremali za prvi dan škole, objavio je na društvenim mrežama. Razočarana majka Sanja razmišljala je tko je u cijelom lancu pogriješio.

- Zaključila sam ono čega sam, nažalost, i prije bila svjesna, da smo mi roditelji prepušteni sami sebi. I sutra ću voditi dijete u školu, pisat ću ministarstvu. Neću se predati. Ponudit ću da ostanem u razredu. Radila bih sve dok ne educiraju asistenta – rekla je majka.

Majka koja nije mogla sakriti suze ispričala je da je krajem prošlog tjedna bila u školi. Htjela je razgovarati s učiteljicom i asistentom u nastavi, ali rekli su joj da nema nikoga i da u ponedjeljak normalno dođe s djetetom u školu.

Foto: Facebook - Rekla sam im da moje dijete ne podnosi buku, da se jako uznemiri. Onda ga dovedite malo kasnije, rekli su mi. To smo učinili i dobili smo ‘šamarčinu’ kakvoj se nismo nadali. Dijete je primijetilo da se nešto događa. Počeo je plakati, otišao je od nas i sjeo na stepenice tražeći da ga vodimo kući. Rekli su nam da je asistent na edukaciji. Ostali smo šokirani kad smo saznali da je određen jedan asistent na troje djece s različitim dijagnozama i da su ih sve stavili u isti razred - kaže majka. Kaže da joj nije preostalo ništa drugo nego da se sa sinom vrati kući. Smatra da je škola odradila sve što je u njezinoj moći, ali da su zakasnili i zakazali s viših distanci. Prvenstveno misli na Ministarstvo obrazovanja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - Danima prije smo naše dijete pripremali za školu. U početku kada smo mu rekli da će ići u školu to je odbijao, ali znamo da on to tako radi kod svega što je za njega novo, da će ipak na kraju to prihvatiti, tako je bilo i u ovom slučaju. Jedva smo ga odobrovoljili da ide u školu i onda doživimo ovako nešto. Tek kada su svu djecu prozvali ušla sam u razred i pitala sam defektologinju, gdje će moje dijete ići, u kojemu će razredu biti njegova nastava, tko mu je učiteljica koja će ga voditi u posebnom odjelu. Po meni on je trebao otići u razred da se upozna s učiteljicom iz posebnog djela, s drugom djecom i asistentom u nastavi. Asistenta nije niti vidio, ne znam hoćemo li ga i sutra vidjeti, ne znamo tko je ta osoba uopće. U gradu su mi rekli da je cijelu stvar zeznulo ministarstvo, mene u konačnici to ne zanima, tko je sve zeznuo, ja hoću da moje dijete ide u školu. Iskreno govoreći ovome se nismo nadali – rekla je Sanja K.

O slučaju se na društvenim mrežama oglasila Udruga pomoćnika u nastavi.

- Nažalost, stvarnost kojoj svjedočimo danas, na početku nove školske godine, stanje je koje traje već godinama. Iako svaku iduću školsku godinu iščekujemo u nadi da će biti bolje, pokaže se da sve bude isto ili gore - kažu u udruzi. Vrijeme je, kažu, da pomoćnici u nastavi zbiju redove, okupe se i budu podrška jedni drugima.

- Istodobno pitamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja je li ovo pravo lice mjerodavnih institucija kad je riječ o djeci s teškoćama u razvoju? Je li se u jeku silnih reformi smjelo ovako nešto dogoditi? - pitaju iz Udruge pomoćnika u nastavi. Na pitanje zašto još nije riješeno pitanje pomoćnika u nastavi, ministrica Blaženka Divjak odgovara da je za ovu školsku godinu odobreno 800 pomoćnika u nastavi više nego prošle godine. Tad ih je bilo 3064, a do sada je u odobrenjima 3800 pomoćnika u nastavi. Kaže da su neki zahtjevi udruga dolazili do kraja kolovoza. Ističe da to rješavaju stručnjaci, koji su prošli i ovaj vikend intenzivno radili na tome.

- Problem koji se postavlja pred nas, uz pomoćnike, a i posebne razredne odjele, je kompleksan. Podsjetila bih na riječi jedne profesorice: ‘Kad su u pitanju djeca s teškoćama, nema jednostavnih rješenja i svakom djetetu trebamo omogućiti primjerenu prilagodbu’ - kaže ministrica Divjak.