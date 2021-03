U splitskom KBC-u napravljena je prva transplantacija krvotvornih matičnih stanica, ujedno i prvi takav zahvat koji je obavljen izvan Zagreba. Dugih 13 godina trajale su pripreme, a prva pacijentica je 62-godišnja žena na koja je transplantirana 24. siječnja. Pacijentica se dobro oporavlja, a uskoro bi mogla biti i puštena kući.



- Transplantacija krvotvornih matičnih stanica je samo jedan dio liječenja. Prvo se bolesnika kemoterapijom uvede u fazu da mu je bolest pod kontrolom. Potom se posebnim aparatima uzima dio krvi u kojem se nalaze te krvotvorne matične stanice. Riječ je o stanicama iz kojih nastaju sve krvne stanice. One se određenim lijekovima potjeraju u krv da nam budu dostupne. Bolesnik se priključi na aparat koji nalikuje na aparat za hemodijalizu. Nakon što se prikupi onaj dio krvi u kojem se matične s stanice nalaze, pacijent ide kući. Tri do četiri tjedna kasnije dobije još jednu, vrlo jaku kemoterapiju kojom se unište preostale zloćudne stanice, ali i one zdrave. Sljedećeg dana mu se stanice vrate natrag i čekamo da se oporavi što obično traje dva do tri tjedna – objasnio je dr. Dominik Lozić iz Zavoda za hematologiju, voditelj tima za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Dodao je kako planiraju da ovaj način liječenja postane standard te da se zasad neće raditi transplantacija od dobrovoljnih darivatelja.



- Kod hematoloških pacijenata bolest se često vraća, a nakon ovakvog zahvata duže ostaju zdravi – kazao je dr. Lozić dodajući i kako je već sljedeći tjedan na redu novi pacijent. Godišnje planiraju napraviti 10 do 15 ovakvih zahvata. Iako se ideja da se ovakav zahvat obavlja u Splitu rodila 2008. godine, tek 2011. dobili su dozvolu.



- Zbog tehničkih problema nismo mogli to raditi. Tada je ravnatelj bolnice bio pokojni dr. Ivo Jurić, on je sve poticao, a njegov rad nastavio je sadašnji ravnatelj dr. Julije Meštrović. Sretni smo što naši pacijenti ne moraju ići u Zagreb. Sjećam se dobro tog dana kada smo imali zakazan zahvat, bila je nedjelja, a vani je bio jako ružan dan. Mi smo radili, i to je trajalo 15 sati - rekla je dr. Jela Mratinović Mikulanda, voditeljica Centra za transfuzijsku medicinu KBC-a Split.



Nekoliko riječi na ovu temu kazala je i Amara Trgo, predsjednica Udruge leukemije i limfomi Split, udruge koja se od 1998. godine bori za oboljele od te bolesti.

- Liječnici hematolozi ove bolnice, bolesnici i članovi njihovih obitelji tada su se udružili u Udrugu leukemije i limfomi. Trudili smo se da postignemo najbolje uvjete za liječenje bolesnika. Humanitarnom akcijom i donacijama kroz godine je prikupljeno oko tri milijuna kuna, a sve kako bi se kupovali aparati i slalo medicinsko osoblje na edukaciju. Ponekad je bilo vrlo teško, kao da radimo Sizifov posao. Zato smo danas sretni jer je cilj postignut – kazala je Amara Trgo.

Cijelom timu koji je radio na realizaciji ovog zahvata, a pred bolnicom na Križinama okupilo se njih 30-ak liječnika i medicinskog osoblja, zahvalio se i ravnatelj bolnice dr. Julije Meštrović.