Hrvat prije 14 godina poginuo u avionskoj nesreći: 'Bol za mojim Zoranom i dalje je prejaka...'

Ne znam vam ništa osim onoga što sam vidjela u medijima. Sve to skinula sam s grbače prije pet godina, kad sam se nagodila jer sam vidjela da sve skupa ne vodi nikuda te se samim time odrekla svih daljnjih prava nakon isplate. Da sam čekala do danas, sad bih opet morala ući u žrvanj, da se tako izrazim, i tko zna koliko još čekala i što. Nisam mogla više čekati, djeca su mi bila mala, imala sam mnoštvo troškova oko školovanja, hipoteke, svakakvih računa, nisam znala što me snašlo, tako da mi je drago da sam se odlučila na nagodbu - komentirala je Dalia Marković presudu prekršajnog suda u Parizu, koji je oslobodio krivnje Airbus i Air France, kompanije kojima se sudilo za zrakoplovnu nesreću 2009. godine, u kojoj joj je poginuo suprug Zoran.