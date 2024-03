Nakon 40 godina u Istri se pojavio ris! Mlad i zdrav mužjak smuca se po Parku prirode Učka

To je senzacionalna vijest za sve nas. Prošlo je dugih četrdeset godina od zadnje službene zabilježbe o pojavi risa. Radi se o slovenskom risu. Ono što je zanimljivo je da je snimljen na širem području Ćićarije, prvo u siječnju ove godine, potom i krajem veljače. I prije nekoliko dana dobili smo snimku čovjeka koji koja ga je snimio. To je jako zanimljivo jer se zadržava već neko duže vrijeme. Nije se samo pojavio i zaključio da mu ne odgovara teren. Znamo da je slovenski ris jer mi na ovom području nemamo jedinki te životinje. Pretpostavlja se čak i koji je to ris, ali nema ogrlicu i nije obilježen pa ne možemo u ovom trenutku više govoriti. Međutim, s obzirom na to da je populacija izrazito mala,za svaku jedinki zna se koja je, ponajprije po rasporedu i broju pjega, ispričala je Doris Kramarić iz odnosa s javnošću Parka prirode Učka. Kaže da je ris odrastao, zdrav i mlad mužjak te da u prilog da je riječ o slovenskom risu ide i činjenica da je u blizini slovenske granice.

- U Hrvatskoj znamo cijelu populaciju risa jer su većinom obilježeni. Mi nemamo autohtonog risa već risove koji se uvoze iz Rumunjske ili Slovačke. Oni se puštaju u divljinu i svi su obilježeni ogrlicama. Da bi se ovaj ris zadržao na našem terenu potrebno je da pronađe partnericu, a teško je reći je li to moguće. Njemu takva područja odgovaraju kao stanište - ispričala je Kramarić dodajući da ris spada u skupinu velikih zvijeri i koja o od postojanja parka do sada nije službeno zabilježena. Zadnja dojava govorila je da je ris viđen uz cestu izvan parka na području kod Lupoglava.

- Sada imamo i dokaz da je na ovom području. To je sjajna vijest i za hrvatsku populaciju risa i u konačnici za zaštitu prirode. Do sada smo imali slučajeve da su se risevi kroz razne projekte puštali, primjerice na Velebit ili drugim mjestima gdje im stanište nije odgovaralo. Odlazili su u Sloveniju ili Bosnu, tražiti pogodnije područje. Sada smo došli do toga da su sami došli. Nismo ih umjetno naselili, što znači da im područje odgovara - pojasnila je dodajući da je moguće da ih ima još.

- Više od 300 kilometara četvornih područja je pod Javnom ustanovom Parka prirode Učka. Teško je pratiti sve što se na tom području zbiva. Moramo smanjiti čovjekov utjecaj na minimum. Ovog risa ne želimo ugroziti ni na koji način, niti želimo intervenirati u njegov boravak - ispričala je. Dala je nekoliko savjeta kako se ponašatir, ako netko naiđe na njega.

- Ako ga ugledate, ne preporučuje se raditi nikakve nagle pokrete, niti mu se približavati. Neće napasti čovjeka, ali ga ne treba izazivati, već pustiti da ide svojim putem - kaže Kramarić. 