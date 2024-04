Nakon 50 godina asfaltirali su cestu kod Vrgorca: 'Nikad nije kasno, ali ljudi su već otišli...'

Nakon punih pedeset godina od kako je izgrađena, županijska cesta od grada Vrgorca do brdskih naselja Prapatnice i Stilje napokon je rekonstruirana. Za ovaj zahvat trebalo je osam godina, a ono malo preostalih stanovnika gotovo napuštenih sela ubuduće će prometovati širokom asfaltiranom prometnicom. Prva etapa rekonstrukcije rađena je iz Vrgorca do Prapatnica, potom je rađena druga podcesta kroz selo Prapatnice i sada na kraju treća faza od Prapatnica do Stilja u dužini od 1,7 kilometara.

- Ovo je prije bilo bože sačuvaj, a vidi sada dobili smo sigurnu cestu i prostor uz cestu. Tu su bile uz cestu stijene, "ubijali" su je na više mjesta da bi dobili na sigurnosti svih koji voze. Duga je ukupno osam kilometara. Nikada nije kasno, ali da ju je bilo barem prije 20-ak godina urediti možda bi nas danas bilo puno više u ovim zaseocima i možda bi puno manje bilo onih koji su ovaj kraj napustili - govori Mario Tolj pokazujući nam zatvorenu školu, a do nje zatvorenu zgradu poštanskog ureda. Samo su vrata župne crkve sv. Ivana Krstitelja otvorena, jer svaka cesta vodi do ovih dveri i seoskog groblja.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Danas nas je oko stotinjak u svim ovim selima, a prije devedesetih prošlog stoljeća bilo je samo u Stilji toliko stanovnika. Od 2023. i škola nam je nakon punih 90 godina prestala raditi. Nema djece, a onih desetak koliko ih je trenutno u ovom kraju, svaki dan đački autobus odvozi do osnovne i srednje škole u Vrgorac. Prije 30 godina iz ovih sela do škole su prometovala dva autobusa puna učenika i dva autobusa radnika - prisjeća se Mario boljih dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Zato ovo preostalog stanovništva pozdravlja ovu investiciju vrijednu oko 3,2 milijuna eura. Cesta od Vrgorca do Stilja probijena je davne 1968., a asfaltnim slojem presvučena 1975. Bila je to uska cesta kolničkog traka od svega četiri metra, na mjestima govore naši sugovornici i uža. Rizik je bio prometovati njome i sve do prije punih osam godina na ovoj cesti nije bilo nikakvih zahvata, unatoč tomu što je bila uska, nepregledna, s puno zavoja i dotrajalog asfaltnog sloja.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Širina kolnika nove ceste je pet metara, a širina bankina i bermi je metar. Rekonstruirana prometnica ima novu odvodnju ceste, prometnu signalizaciju i opremu, nogostup, na mjestima armirane zidove - govori Jurica Barać dok nogostupom sigurno šetamo uz novu cestu. Negdje su rađeni i kameni zidovi koji su se lijepo uklopili u seoski ambijent. Danas je ovo cesta koja zadovoljava sve potrebno. Uz nju su izgrađena i stajališta za autobuse na kojima nažalost nema tko autobus čekati jer redovne autobusne linije, osim đačke, nema.